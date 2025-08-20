ΕΛΛΑΔΑ
Σαντορίνη: Βίντεο από τη στιγμή της μεγάλη κατολίσθησης στο Ημεροβίγλι

Ανησυχία στο νησί - Οι κάτοικοι ζητούν παρέμβαση της πολεοδομίας για την αυθαίρετη δόμηση

Στιγμιότυπο από τη στιγμή της κατολίσθησης στη Σαντορίνη / Glomex
Ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ώρες στη Σαντορίνη, μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ημεροβίγλι. 

Η κατολίσθηση σημειώθηκε τον δρόμο που συνδέει το Ημεροβίγλι με την Οία, όταν ξαφνικά κατέρρευσε τμήμα γης, δημιουργώντας ένα πυκνό σύννεφο σκόνης που κάλυψε την περιοχή. Κάτοικοι και τουρίστες που βρίσκονταν στο σημείο, παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι καθώς βράχια, χώματα και πέτρες, έπεφταν στο δρόμο.

Μάλιστα, σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από τη στιγμή της κατολίσθησης, διακρίνεται ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης να σκεπάζει το νησί, τη στιγμή που οι βράχοι αποκολλώνται πριν καταλήξουν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το έδαφος στο συγκεκριμένο σημείο του νησιού είναι εξαιρετικά ευάλωτο, καθώς έχει επιβαρυνθεί από την υπερβολική δόμηση σε μια γεωλογικά ασταθή περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Το νέο αυτό περιστατικό, αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η άναρχη οικοδόμηση σε περιοχές με γεωλογικές ευαισθησίες, όπως τα Φηρά, η Οία και το Ημεροβίγλι.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, οι κάτοικοι του νησιού φανερά ταραγμένοι  ζητούν μέτρα και την παρέμβαση της πολεοδομίας για την ανεξέλεγκτη δόμηση.

