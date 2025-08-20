Πάμελα Άντερσον για Λίαμ Νίσον: «Είναι τόσο κύριος που δεν μπορείς παρά να τον ερωτευτείς»

Για τη σχέση της με τον Λίαμ Νίσον, η οποία το τελευταίο διάστημα μονοπωλεί τον ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ, μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Πάμελα Άντερσον.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Naked Gun» και όπως έγινε μετέπειτα γνωστό, έτσι γεννήθηκε ο έρωτάς τους. Μιλώντας στο αμερικανικό περιοδικό «ΟΚ!», η Πάμελα Άντερσον αναφέρθηκε τόσο στον δεσμό τους, όσο και στη σχέση τους ως συνεργάτες.

Όπως αρχικά ανέφερε, η χημεία τους φάνηκε από την πρώτη στιγμή. «Είναι τόσο κύριος, τόσο αγαπητός, τόσο δοτικός και γενναιόδωρος, και τόσο γοητευτικός και υποστηρικτικός που, ξέρετε, δεν μπορείς παρά να τον ερωτευτείς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε χημεία και, ξέρεις, εκτός εαυτού, είναι ανόητος. Έχει αυτό το χιούμορ ενός μικρού αγοριού. Ναι, είναι αστείος. Στο πλατό, δεν νομίζω ότι το χάσαμε πολύ, αλλά στις πρόβες παίζαμε και γελούσαμε λίγο», συνέχισε η ηθοποιός.

Υπενθυμίζεται πως το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ, πριν λίγο καιρό εμφανίστηκε στην εκπομπή «Town Hall» και εκεί ο Λίαμ Νίσον μίλησε για την πρώτη φορά που είδε την Πάμελα Άντερσον.

«Δεν είχαμε ξανασυναντηθεί ποτέ και θυμάμαι να σκέφτομαι, "Ουάου, είναι πανέμορφη", αλλά είχε αυτή την αίσθηση του χιούμορ και μια ανθρώπινη, παιχνιδιάρικη αύρα. Δεν θέλω να της φουσκώσω τα μυαλά, αλλά ένιωσα μια άνεση κοντά της, και ανακαλύψαμε μια κοινή αίσθηση χιούμορ, κάτι που ήταν φανταστικό», ανέφερε ο ηθοποιός.