Σερβία: Στους 14 οι νεκροί από την κατάρρευση τμήματος οροφής σε σταθμό τρένων

Στους 14 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τμήματος της οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σάντ στη Σερβία, με τη σερβική κυβέρνηση της χώρας να κηρύσσει, για το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, ημέρα πένθους σε ολόκληρη τη χώρα ενώ στην πόλη του Νόβι Σαντ το πένθος θα διαρκέσει τρεις ημέρες.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε διάγγελμα του ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί εννέα νεκροί, οι οχτώ είναι πολίτες της Σερβίας και ο ένας υπήκοος της Βόρειας Μακεδονίας. Επίσης, ο Βούτσιτς ζήτησε από την ανώτατη εισαγγελία στο Νόβι Σαντ να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για την τραγωδία και ανήγγειλε την απόδοση πολιτικών ευθυνών.

Υπάρχουν και τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση. Στο μεταξύ, οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό θυμάτων κάτω από τα ερείπια φαίνεται να έχουν ολοκληρωθεί αφού ξεκίνησαν εργασίες καθαρισμού του χώρου από τα μπάζα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, 1 Νοεμβρίου, κατέρρευσε η προέκταση της οροφής μπροστά από την είσοδο στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ. Στο Νόβι Σαντ πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, ανάβοντας κεριά ή αφήνοντας λουλούδια και τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τα θύματα της τραγωδίας.

Video of a concrete ceiling collapsing at a train station in the city of Novi Sad in #Serbia. According to local media, the incident caused several casualties, and rescue teams are still operating at the scene. The Minister of Interior announced that 8 people were killed due to… pic.twitter.com/9Rjr6deJ8F