Η κυβέρνηση Τραμπ θα ελέγχει τους μετανάστες για «αντιαμερικανικές» απόψεις

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ελέγχει τα social media μεταναστών για «αντιαμερικανικές ιδεολογίες» πριν εγκρίνει βίζες ή πράσινη κάρτα - Οι αντιδράσεις στη νέα οδηγία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Getty
Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα εντείνει τους ελέγχους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταναστών που αιτούνται βίζα ή πράσινη κάρτα, ώστε να εντοπίζονται «αντιαμερικανικές ιδεολογίες».

Η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) τόνισε ότι οι αξιωματούχοι πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε ενδείξεις ότι ένας μετανάστης «έχει εμπλοκή με αντιαμερικανικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις» κατά την εξέταση αιτήσεων παραμονής, εργασίας ή εισόδου στη χώρα.

Η νέα οδηγία βασίζεται σε διάταξη της μεταναστευτικής νομοθεσίας από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, η οποία απαγορεύει την πολιτογράφηση μελών κομμουνιστικών ή αναρχικών οργανώσεων. Ωστόσο, δεν ορίζει ξεκάθαρα τι ακριβώς θεωρείται «αντιαμερικανικό».

Ο Αμερικανικός Συμβούλιο Μετανάστευσης προειδοποιεί ότι ο όρος είναι ασαφής και μπορεί να ερμηνευτεί υποκειμενικά: «Αυτό που κάποιος θεωρεί αντιαμερικανικό, ένας άλλος μπορεί να το δει ως φιλοαμερικανικό», σημειώνει ο αναλυτής Άαρον Ράιχλιν-Μέλνικ.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δήλωσε:

«Αν μισείς την Αμερική, μην προσπαθείς να ζήσεις στην Αμερική. Είναι τόσο απλό».

Ήδη από τον Απρίλιο, οι αρχές απαιτούν από πολλούς μετανάστες –ακόμη και τουρίστες ή φοιτητές– να υποβάλλουν τα social media handles τους και να έχουν δημόσια τα προφίλ τους για έλεγχο. Η πολιτική εφαρμόστηκε αρχικά για τον εντοπισμό αντισημιτικών αναρτήσεων, ενώ τώρα επεκτείνεται.

Η απόφαση συνδέεται με την ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τη μετανάστευση και να «διαμορφώσει» το προφίλ των νέων κατοίκων των ΗΠΑ. Αντίστοιχες κατηγορίες έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα και κατά φοιτητών που συμμετείχαν σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις.

Επιπλέον, την περασμένη εβδομάδα άλλαξε και το πλαίσιο για την απόκτηση ιθαγένειας, με νέες προϋποθέσεις όπως καλή ηθική υπόσταση, συνεισφορά στην κοινότητα, φορολογική συνέπεια και σταθερή εργασία.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

