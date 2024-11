Νίκη Τραμπ: Ακτιβιστές έβαψαν με πορτοκαλί σπρέι την αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο 

Ακτιβιστές έβαψαν με πορτοκαλί σπρέι την αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο, στον απόηχο της νίκης Τραμπ.

Όπως δείχνει βίντεο που δημοσιεύεται στα κοινωνικά δίκτυα, ακτιβιστές πλησίασαν τον περίβολο της αμερικανικής πρεσβείας στο Λονδίνο και με ειδικές μηχανές ψέκασαν τον τοίχο με πορτοκαλί σπρέι. Οι ακτιβιστές ήταν μέλη της οργάνωσης Just Stop Oil και διαμαρτύρονται για την εκλογή του Τραμπ - που είναι πολέμιος των πολιτικών για τον περιορισμό της κλιματικής κρίσης, ενώ αμφισβητεί την κλιματική αλλαγή. Πολλοί είναι άλλωστε εκείνοι που πιστεύουν πως υπό την ηγεσία Τραμπ βρίσκεται σε απόλυτο κίνδυνο η εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα.

