New York Times: «Αβάσιμες» οι απειλές για μήνυση από τον Νετανιάχου

Οι New York Times απέρριψαν ως «αβάσιμες» τις απειλές περί αγωγής από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη δημοσίευση άρθρου που περιλαμβάνει καταγγελίες Παλαιστινίων κρατουμένων για σεξουαλική κακοποίηση από μέλη των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας.

Η εφημερίδα απάντησε μετά την κοινή ανακοίνωση του Νετανιάχου και του υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ, σύμφωνα με την οποία δόθηκε εντολή για την «έναρξη διαδικασίας αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση» κατά των New York Times.

Το άρθρο, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα και υπογράφει ο αρθρογράφος Νίκολας Κρίστοφ, κάνει λόγο για «εκτεταμένο μοτίβο ισραηλινής σεξουαλικής βίας εναντίον ανδρών, γυναικών αλλά και παιδιών», το οποίο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εμπλέκει στρατιώτες, εποίκους, ανακριτές και σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Παραμένει ωστόσο ασαφές πώς — ή ακόμη και αν — θα μπορούσε να προχωρήσει νομικά μια τέτοια υπόθεση από το ισραηλινό κράτος κατά αμερικανικής εφημερίδας.

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το δημοσίευμα «ένα από τα πιο αποτρόπαια και διαστρεβλωμένα ψεύδη που έχουν γραφτεί ποτέ για το κράτος του Ισραήλ στον σύγχρονο Τύπο».

Today I instructed my legal advisers to consider the harshest legal action against The New York Times and Nicholas Kristof.



They defamed the soldiers of Israel and perpetuated a blood libel about rape, trying to create a false symmetry between the genocidal terrorists of Hamas… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 14, 2026

Η απάντηση των New York Times στο Ισραήλ

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Κρίστοφ ότι βασίστηκε σε «ανεπιβεβαίωτες πηγές που συνδέονται με δίκτυα προσκείμενα στη Χαμάς».

Απαντώντας, οι New York Times ανέφεραν ότι οι απειλές του Νετανιάχου συνιστούν μέρος «μιας γνωστής πολιτικής τακτικής που επιχειρεί να υπονομεύσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και να φιμώσει ρεπορτάζ που δεν εξυπηρετούν συγκεκριμένο αφήγημα».

«Οποιαδήποτε τέτοια νομική αξίωση θα ήταν αβάσιμη», ανέφερε η εφημερίδα.

Το δημοσίευμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, δήλωσε σε βίντεο ότι «το μόνο ξεκάθαρο έγκλημα εδώ είναι η παραβίαση βασικών δημοσιογραφικών κανόνων από τον κ. Κρίστοφ και την εφημερίδα του».

Την Πέμπτη, δεκάδες Εβραίοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία των New York Times στο Μανχάταν ζητώντας την απόλυση του Κρίστοφ.

Στο άρθρο του, έκτασης περίπου 3.700 λέξεων και με τίτλο The Silence that Meets the Rape of Palestinians, ο Κρίστοφ έγραψε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία πως Ισραηλινοί ηγέτες διατάσσουν βιασμούς». Υποστήριξε όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί ένας μηχανισμός ασφαλείας στον οποίο η σεξουαλική βία έχει καταστεί, όπως ανέφερε περσινή έκθεση του ΟΗΕ, μία από τις «τυπικές πρακτικές λειτουργίας» του Ισραήλ και «κεντρικό στοιχείο της κακομεταχείρισης Παλαιστινίων».

Jews protest at New York Times office against column alleging systematic sexual abuse of Palestinians.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το ρεπορτάζ βασίστηκε σε συνομιλίες με 14 άνδρες και γυναίκες που κατήγγειλαν σεξουαλική κακοποίηση από Ισραηλινούς εποίκους ή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Το άρθρο περιλάμβανε προσωπικές μαρτυρίες για βιασμούς και επιθέσεις με αντικείμενα.

Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση κρατούμενων στο Ισραήλ

Μεταξύ άλλων, καταγράφεται και η καταγγελία άνδρα που παρουσιάζεται ως δημοσιογράφος από τη Γάζα, ο οποίος υποστήριξε ότι βιάστηκε από σκύλο έπειτα από εντολή του χειριστή του.

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί και άλλες εκθέσεις και έρευνες, τόσο από ισραηλινές όσο και από παλαιστινιακές οργανώσεις, που τεκμηριώνουν καταγγελίες για σεξουαλική βία εναντίον Παλαιστινίων κρατουμένων.

Πέρυσι, δύο Παλαιστίνιοι δήλωσαν ξεχωριστά στο BBC ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση κατά την κράτησή τους. Ο ένας εξ αυτών υποστήριξε ότι χρησιμοποιήθηκε σκύλος για να τον εξευτελίσουν σεξουαλικά.

Η Ισραηλινή Υπηρεσία Φυλακών είχε δηλώσει τότε ότι «δεν γνώριζε τις καταγγελίες» του ενός άνδρα και ότι λειτουργεί «σε πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο», χωρίς να σχολιάσει τη δεύτερη υπόθεση.

Την ίδια περίοδο, πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες κατηγορήθηκαν για επίθεση σε Παλαιστίνιο κρατούμενο από τη Γάζα στις φυλακές Σντε Τεϊμάν, με έναν από αυτούς να κατηγορείται ότι τραυμάτισε τον κρατούμενο με αιχμηρό αντικείμενο στους γλουτούς.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση στο Ισραήλ, με δεξιούς κύκλους να κατηγορούν την Αριστερά ότι επιχειρεί να δυσφημίσει τις δυνάμεις ασφαλείας.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι βίντεο από κάμερες ασφαλείας που κατέγραφαν το περιστατικό είχε διαρρεύσει από την τότε επικεφαλής της στρατιωτικής εισαγγελίας του Ισραήλ, υποστράτηγο Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι.

Οι εκτιμήσεις νομικών για την αγωγή του Ισραήλ

Οι κατηγορίες σε βάρος των πέντε στρατιωτών αποσύρθηκαν τον Μάρτιο.

Δικηγόροι στο Ισραήλ που ειδικεύονται σε υποθέσεις δυσφήμισης δήλωσαν στο BBC ότι, αν και υπάρχουν νομικοί τρόποι για να κινηθεί μια τέτοια διαδικασία στο Ισραήλ, η επιτυχία της θα ήταν δύσκολη.

Η δικηγόρος Λίατ Μπέργκμαν Ραβίντ ανέφερε ότι το ισραηλινό δίκαιο δεν ευνοεί αγωγές δυσφήμισης από κρατικούς φορείς, κυρίως λόγω της προστασίας της ελευθερίας του λόγου.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, ο γενικός εισαγγελέας μπορεί θεωρητικά να ασκήσει δίωξη, αν και κάτι τέτοιο συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος Ιντάν Σέγκερ υποστήριξε ότι αν η υπόθεση έφτανε σε ισραηλινό δικαστήριο, οι New York Times θα έπρεπε να αποδείξουν την πλήρη ακρίβεια του ρεπορτάζ τους ή ότι τήρησαν αυστηρά τους κανόνες υπεύθυνης δημοσιογραφίας.

Με πληροφορίες από BBC

