Νεπάλ: Συνετρίβη αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν 72 άνθρωποι

Συνετρίβη στο Νεπάλ αεροπλάνο με 72 επιβαίνοντες, κοντά σε ποταμό.

Τη συντριβή του αεροπλάνου ανακοίνωσε η Yeti Airlines, στην οποία ανήκε. Στην πτήση βρίσκονταν 68 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα.

Το αεροπλάνο έπεσε στην περιοχή Ποχάρα, στο κεντρικό Νεπάλ. Εκτελούσε πτήση από το Κατμαντού και συνετρίβη κοντά στον ποταμό Σέτι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στα social media αναρτήθηκαν βίντεο που φέρεται να είναι από το σημείο της συντριβής, από όπου υψώνεται πυκνός μαύρος καπνός και φλόγες.

BREAKING: Yeti Airlines plane carrying more than 70 people crashes in Pokhara, Nepal pic.twitter.com/iUMQ4N16sE