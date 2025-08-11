Και η Νέα Ζηλανδία αποφασίζει αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους τον Σεπτέμβριο

Η Νέα Ζηλανδία θα εξετάσει τις επόμενες εβδομάδες το ενδεχόμενο αναγνώρισης κράτους της Παλαιστίνης, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ουίνστον Πίτερς.

Όπως διευκρίνισε, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κρίστοφερ Λούξον θα λάβει την τελική της απόφαση τον Σεπτέμβριο και θα την παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της «εβδομάδας των ηγετών» στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές χώρες -μεταξύ τους η Αυστραλία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Βρετανία- έχουν ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε αναγνώριση της Παλαιστίνης στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ.

Ο Πίτερς υπογράμμισε ότι η Νέα Ζηλανδία ασκεί ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και η στάση της δεν θα επηρεαστεί από τις αποφάσεις των συμμάχων της. «Στόχος μας είναι να εξετάσουμε προσεκτικά το ζήτημα και να ενεργήσουμε βάσει των αρχών, των αξιών και των εθνικών συμφερόντων μας», σημείωσε. Υπενθύμισε επίσης ότι η χώρα έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό πως το θέμα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους αφορά «το πότε, όχι το αν». Ωστόσο, η κυβέρνηση θα αξιολογήσει αν έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος στα παλαιστινιακά εδάφη ώστε να προχωρήσει σε αναγνώριση ενός «βιώσιμου» κράτους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

