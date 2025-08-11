ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Και η Νέα Ζηλανδία αποφασίζει αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους τον Σεπτέμβριο

Η Νέα Ζηλανδία πρόκειται να ανακοινώσει την απόφασή της τις προσεχείς εβδομάδες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Και η Νέα Ζηλανδία αποφασίζει αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους τον Σεπτέμβριο Facebook Twitter
Φωτογραφία από πρόσφατη διαδήλωση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα / Φωτογραφία: EPA
0

Η Νέα Ζηλανδία θα εξετάσει τις επόμενες εβδομάδες το ενδεχόμενο αναγνώρισης κράτους της Παλαιστίνης, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ουίνστον Πίτερς.

Όπως διευκρίνισε, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κρίστοφερ Λούξον θα λάβει την τελική της απόφαση τον Σεπτέμβριο και θα την παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της «εβδομάδας των ηγετών» στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές χώρες -μεταξύ τους η Αυστραλία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Βρετανία- έχουν ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε αναγνώριση της Παλαιστίνης στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ.

Ο Πίτερς υπογράμμισε ότι η Νέα Ζηλανδία ασκεί ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και η στάση της δεν θα επηρεαστεί από τις αποφάσεις των συμμάχων της. «Στόχος μας είναι να εξετάσουμε προσεκτικά το ζήτημα και να ενεργήσουμε βάσει των αρχών, των αξιών και των εθνικών συμφερόντων μας», σημείωσε. Υπενθύμισε επίσης ότι η χώρα έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό πως το θέμα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους αφορά «το πότε, όχι το αν». Ωστόσο, η κυβέρνηση θα αξιολογήσει αν έχει υπάρξει επαρκής πρόοδος στα παλαιστινιακά εδάφη ώστε να προχωρήσει σε αναγνώριση ενός «βιώσιμου» κράτους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γάζα: Στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ κατά δημοσιογράφων - 7 νεκροί, 5 μέλη του Αλ Τζαζίρα

Διεθνή / Γάζα: Στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ κατά δημοσιογράφων - 7 νεκροί, 5 μέλη του Αλ Τζαζίρα

Μεταξύ των θυμάτων στη Γάζα είναι ο ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα, Ανάς αλ Σαρίφ που βρισκόταν στη Γάζα από το ξέσπασμα του πολέμου το 2023 - Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε «στοχοποιημένα» τον Αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο»
LIFO NEWSROOM
Κοινή δήλωση Ελλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Δανίας και Σλοβενίας: «Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα»

Πολιτική / Κοινή δήλωση Ελλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Δανίας και Σλοβενίας: «Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα»

Στη δήλωση αναφέρεται ότι το σχέδιο «κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και ότι «θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές όλων των αμάχων στη Γάζα»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: Στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ κατά δημοσιογράφων - 7 νεκροί, 5 μέλη του Αλ Τζαζίρα

Διεθνή / Γάζα: Στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ κατά δημοσιογράφων - 7 νεκροί, 5 μέλη του Αλ Τζαζίρα

Μεταξύ των θυμάτων στη Γάζα είναι ο ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα, Ανάς αλ Σαρίφ που βρισκόταν στη Γάζα από το ξέσπασμα του πολέμου το 2023 - Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε «στοχοποιημένα» τον Αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο»
LIFO NEWSROOM
Κάλας: Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας χωρίς Ουκρανία και ΕΕ – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ τη Δευτέρα

Διεθνή / Κάλας: Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας χωρίς Ουκρανία και ΕΕ – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ τη Δευτέρα

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ προειδοποίησε πως μια διαπραγματευτική λύση δεν πρέπει να αφήσει περιθώρια για νέα επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, της διατλαντικής συμμαχίας ή της Ευρώπης
LIFO NEWSROOM
Τρία «ξωτικά» από τη Γερμανία ξεκίνησαν ποδηλατικό ταξίδι 3.000 χλμ. για να παραδώσουν γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Διεθνή / Τρία «ξωτικά» από τη Γερμανία ξεκίνησαν ποδηλατικό ταξίδι 3.000 χλμ. για να παραδώσουν γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Τρεις ταχυδρομικοί υπάλληλοι μεταφέρουν ευχές και λίστες δώρων από την πόλη Σαντ Νικολάους στη Γερμανία έως το Ροβανιέμι της Φινλανδίας, περνώντας από τρεις χώρες
LIFO NEWSROOM
Από τις τράπεζες στις τσάντες: Οι συμμορίες στο Παρίσι αρπάζουν Hermès και Louis Vuitton αξίας εκατομμυρίων

Διεθνή / Από τις τράπεζες στις τσάντες: Οι συμμορίες στο Παρίσι αρπάζουν Hermès και Louis Vuitton αξίας εκατομμυρίων

Η εκτόξευση της παγκόσμιας ζήτησης για δερμάτινα είδη υψηλής ραπτικής, τροφοδοτούμενη και από τα social media, έχει αυξήσει τις τιμές σε τέτοιο βαθμό που η μεταπώλησή τους αποφέρει τεράστια κέρδη
LIFO NEWSROOM
Ιταλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μεσίνα κατά της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα

Διεθνή / Ιταλία: Δεκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μεσίνα κατά της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα

Το έργο, αξίας 13,5 δισ. ευρώ, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο, αλλά προκαλεί αντιδράσεις για τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό του αντίκτυπο
LIFO NEWSROOM
Ένα πρώην Rolling Stone κατηγορεί το Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Υόρκης ότι εκθέτει την κλεμμένη κιθάρα του

Διεθνή / Ένας πρώην Rolling Stone κατηγορεί το Μητροπολιτικό Μουσείο Ν. Υόρκης ότι εκθέτει την κλεμμένη κιθάρα του

Η κιθάρα, γνωστή και ως «Keithburst», ανήκε τη δεκαετία του ’60 στον Κιθ Ρίτσαρντς, ενώ στη συνέχεια την έπαιξαν κι άλλοι κορυφαίοι κιθαρίστες, όπως ο Έρικ Κλάπτον και ο Τζίμι Πέιτζ
LIFO NEWSROOM
Ο Κρις Χέμσγουορθ εξηγεί πώς η διάγνωση υψηλού κινδύνου Αλτσχάιμερ τον έκανε να αναθεωρήσει

Διεθνή / Ο Κρις Χέμσγουορθ εξηγεί πώς η διάγνωση υψηλού κινδύνου Αλτσχάιμερ τον έκανε να αναθεωρήσει

Ο Αυστραλός ηθοποιός μιλά για την αποκάλυψη ότι φέρει δύο αντίγραφα του γονιδίου APOE4, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες εκδήλωσης της ασθένειας, και πώς αυτή η γνώση επηρέασε τις επιλογές του
LIFO NEWSROOM
 
 