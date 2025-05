Νεκρός «εμφανίστηκε» με AI βίντεο στο δικαστήριο και μίλησε στον δολοφόνο του

Με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, νεκρός «εμφανίστηκε» στη δίκη για την υπόθεσή του, στην Αριζόνα και μίλησε στον δολοφόνο του.

Το βίντεο με avatar Chris Pelkey, που πέθανε το 2021, εμφανίζει το θύμα να λέει: «Πιστεύω στη συγχώρεση».

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του, ο Pelkey «εμφανίστηκε» σε ένα είδος avatar σε δικαστήριο της Αριζόνα, για να απευθυνθεί στον δολοφόνο του.

«Για τον Gabriel Horcasitas, τον άνθρωπο που με πυροβόλησε, είναι κρίμα που συναντηθήκαμε εκείνη την ημέρα υπό αυτές τις συνθήκες. Σε μια άλλη ζωή, πιθανότατα θα μπορούσαμε να ήμασταν φίλοι. Πιστεύω στη συγχώρεση και σε έναν Θεό που συγχωρεί. Πάντα πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω» ακούγεται να λέει το κλιπ του AI νεκρού -μια επιθυμία της αδελφής του θύματος.

Ο Pelkey περιγράφεται ως ένας θρησκόληπτος άνδρας, βετεράνος του στρατού. Δολοφονήθηκε από πυροβολισμό σε κόκκινο φανάρι το 2021.

