Νεκροί και τραυματίες μεταξύ των θεατών αγώνα ράλι στην Ουγγαρία

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον οκτώ τραυματίστηκαν όταν ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και χτύπησε θεατές στο ράλι Esztergom-Nyerges, στη βόρεια Ουγγαρία, ενώ πλήθος κόσμου βρισκόταν διάσπαρτος σε διάφορα σημεία.

Η ουγγρική αστυνομία ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της ότι το αγωνιστικό αυτοκίνητο ξέφυγε από τον δρόμο και βρέθηκε ανάμεσα στους θεατές, όμως τα αίτια εκτροπής της πορείας του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Οκτώ ασθενοφόρα και τέσσερα ελικόπτερα διάσωσης έφτασαν στο σημείο, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στον ιστότοπο ειδήσεων Index.hu. Οι διοργανωτές διέκοψαν τον αγώνα.

⚠️At least 4 dead and multiple injured at a local rally event in Hungary.



Remember: Motorsport is dangerous. Analyze any possible angles the car may go off when crashing. pic.twitter.com/IWy9vKLzjl