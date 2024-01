Νεκροί δύο μαθητές σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από σχολείο στο Σικάγο

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε αυτή τη φορά στο Σικάγο των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να πέσουν νεκροί δύο ανήλικοι μαθητές.

Όλα συνέβησαν την Παρασκευή την ώρα που οι δύο μαθητές Λυκείου, ένας 16χρονος και ένας 17χρονος, έφευγαν από το σχολείο τους μαζί με τουλάχιστον άλλους τέσσερις συμμαθητές τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες εκείνη την ώρα σταμάτησαν δύο αυτοκίνητα κοντά τους, βγήκαν από αυτά κουκουλοφόροι και πυροβόλησαν εναντίον τους.

Two teens dead in shooting in downtown Chicago https://t.co/Qv1aFb2DRC pic.twitter.com/carcl1g1sl