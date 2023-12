Πυροβολισμοί σε πανεπιστημιούπολη στη Νεβάδα: 3 νεκροί, καθηγητής ο δράστης

Τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός της νέας επίθεσης με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά σε πανεπιστημιούπολη στη Νεβάδα.

«Τρεις άνθρωποι απεβίωσαν και άλλος ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η αστυνομία, επιβεβαιώνοντας πως και άνδρας που πυροβόλησε είναι επίσης νεκρός.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο ένοπλος δράστης ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το CNNi, πρόκειται για έναν 67χρονο με διασυνδέσεις σε κολέγια στη Τζόρτζια και τη Βόρεια Καρολίνα, ωστόσο προς το παρόν δεν είναι γνωστό τι σχέση είχε με συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.

To Associated Press, ωστόσο, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, υποστηρίζει ότι ο 67χρονος έκανε αίτηση για δουλειά στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο και δεν έγινε δεκτός.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ακούστηκαν πυροβολισμοί στον χώρο των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου. Η αστυνομία ζήτησε αμέσως να φύγουν εσπευσμένα οι πάντες από την πανεπιστημιούπολη.

Όταν έληξε η επίθεση, το πρυτανείο ζήτησε οι πάντες να μείνουν «κλεισμένοι μέσα» ώστε οι αρχές να μπορέσουν να αδειάσουν τα κτίρια «ένα προς ένα», ενώ ακυρώθηκαν τα μαθήματα αλλά και άλλες δραστηριότητες.



A shooting on the main campus of the University of Nevada, Las Vegas, killed at least three people before the bloodshed ended with the suspect's own death, authorities said https://t.co/yR8ihM2Tne pic.twitter.com/Q7lBJrd8fz