Πυροβολισμοί στη Φλόριντα: Δύο νεκροί, πολλοί τραυματίες - Συνελήφθη ένας άνδρας

Ένας ύποπτος συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια αποκριάτικων εκδηλώσεων την Κυριακή με αποτέλεσμα δύο νεκρούς -μεταξύ των οποίων ένα 14χρονο αγόρι- και πολλούς τραυματίες, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο Τάιλερ Στέφεν Φίλιπς , 22 ετών, κατηγορήθηκε για φόνο δευτέρου βαθμού μετά τους πυροβολισμούς και την αιματοχυσία, ανακοίνωσε η αστυνομία της Τάμπα το απόγευμα της Κυριακής.

Αναλυτικότερα, σε ένα ακόμα περιστατικό πυροβολισμών στις ΗΠΑ η αστυνομία στην Τάμπα, στην αμερικανική πολιτεία Φλόριντα (νοτιοανατολικά), συνέλαβε ύποπτο που κατηγορείται για δυο φόνους και αρκετούς τραυματισμούς, αφού πυρά προκάλεσαν χάος χθες Κυριακή σε συνοικία με μπαρ και νυχτερινά κλαμπ ενώ εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, είχαν βγει για να γιορτάσουν το Halloween, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Από τους συνολικά δεκαέξι τραυματίες, οι δεκαπέντε χτυπήθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε βάρος του Ταϊρέλ Στίβεν Φίλιπς, 22 ετών, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να σκότωσε 14χρονο και 20χρονο έπειτα από καυγά δυο ομάδων ανθρώπων τα ξημερώματα στην Ίμπορ Σίτι, ιστορική συνοικία στην Τάμπα, διευκρίνισε η αστυνομία.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν στο X (το πρώην Twitter) δείχνουν το πανδαιμόνιο που επικράτησε καθώς εκατοντάδες άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν μέσα στο σκοτάδι, με ηχητικό υπόβαθρο δέκα και πλέον πυροβολισμούς. Σε κάποια από τα βίντεο, εικονίζονται αστυνομικοί που προσπαθούν να βοηθήσουν αιμόφυρτους πολίτες σε πεζοδρόμια.

Shooting occurred during Halloween party in #Florida - AP



In Tampa, two people were killed and 18 others were injured. According to preliminary data, the shooting occurred amid a conflict between two groups of people. One of the shooters surrendered to the arriving patrol. pic.twitter.com/SyfzvRUuPS