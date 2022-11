Νέα πυρά κατά Τραμπ: Για το δείπνο με τον αντισημίτη και υπέρμαχο της λευκής υπεροχής, Νικ Φουέντες

Οι Δημοκρατικοί, αντιρατσιστικές οργανώσεις και μερίδα Ρεπουμπλικανών έστρεψαν τα πυρά τους κατά του πρώην προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για το δείπνο που είχε στο Μαρ-α-Λάγκοκ με τον Νικ Φουέντες, αντισημίτη, αρνητή του Ολοκαυτώματος και υπέρμαχο της λευκής υπεροχής.

Ο Τραμπ παραδέχτηκε πως συναντήθηκε με τον Φουέντες -ο οποίος απερίφραστα και ανοιχτά δηλώνει τις ακραία ρατσιστικές θέσεις του στο podcast του- κατά τη διάρκεια δείπνου με τον Κάνιε Γουέστ, τον ράπερ γνωστό ως Ye.

Όπως ισχυρίστηκε ο τέως πρόεδρος, δε γνώριζε πως στο δείπνο θα ήταν παρών και ο Φουέντες, ενώ όπως είπε δεν είχε ιδέα ποιος ήταν. «Ο Ye αναπάντεχα εμφανίστηκε μαζί με τρεις φίλους του, για τους οποίους δεν ήξερα τίποτα» υποστήριξε ο ίδιος.

Άτομο, ωστόσο, που συμμετείχε στο ίδιο δείπνο, δήλωσε πως ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε από τον Φουέντες. «Εντυπωσιάστηκε με τον Νικ και τη γνώση του για τον κόσμο του Τραμπ. Ο Νικ ήξερε ανθρώπους και αριθμούς και ομιλίες και προεκλογικές συγκεντρώσεις και οτιδήποτε είχε να κάνει με την κουλτούρα Τραμπ» αποκάλυψε στην Washington Post η Κάρεν Τζιόρνο, πρώην σύμβουλος του Τραμπ.

Ο Τραμπ επανέλαβε και την Παρασκευἠ πως «δε γνώριζε» τον Φουέντες και πως πρόσφερε στον Γουέστ επιχειρηματικές και πολιτικές συμβουλές.

«Του είπα πως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος, "οι όποιοι ψηφοφόροι που ίσως έχεις, πρέπει να ψηφίσουν Τραμπ. Τέλος πάντως, τα περάσαμε ωραία, δεν εξέφρασε αντισημιτικές απόψεις και εκτίμησα όλα τα ωραία πράγματα που είπε για μένα στον Τάκερ Κάρλσον» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Η μισαλλοδοξία, το μίσος και ο αντισημιτισμός δεν έχουν απολύτως καμία θέση στην Αμερική - συμπεριλαμβανομένου του Μαρ-α-Λάγκο. Η άρνηση του Ολοκαυτώματος είναι αποκρουστική και πρέπει να καταδικάζεται σθεναρά» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άντριου Μπέιτς σε σχετική ανακοίνωση.

Ακόμη και ο Ντέιβιντ Φρίντμαν, ο άνθρωπος τον οποίο είχε διορίσει πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ ο Τραμπ, καταδίκασε τις σχέσεις του τόσο με Φουέντες, όσο και με Γουέστ.

«Στον φίλο μου τον Ντόναλντ Τραμπ, είσαι καλύτερος από αυτό. Ακόμη και μια κοινωνική επίσκεψη από έναν αντισημίτη όπως ο Κάνιε Γουέστ ή ένα απόβρασμα, όπως ο Νικ Φουέντες είναι απαράδεκτη. Σου προτείνω να πετάξεις έξω αυτούς τους αλήτες, να τους αποκηρύξεις και να τους στείλεις στον κάδο της ιστορίας, εκεί όπου ανήκουν» ανέφερε ο ίδιος σε μια σειρά tweets.

To my friend Donald Trump, you are better than this. Even a social visit from an antisemite like Kanye West and human scum like Nick Fuentes is unacceptable. I urge you to throw those bums out, disavow them and relegate them to the dustbin of history where they belong. 1/