Νέα κατάρριψη «άγνωστου αντικειμένου» πάνω από την λίμνη Χιούρον στις ΗΠΑ

Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε άλλο ένα αντικείμενο αγνώστου προελεύσεως πάνω από τη λίμνη Χιούρον το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή του Κογκρέσου που ενημερώθηκε για το θέμα.

Η επιχείρηση σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη ημέρα κατά την οποία καταρρίπτεται ένα άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο πάνω από τον εναέριο χώρο της Βόρειας Αμερικής.

BREAKING: The U.S. Air Force has just shot down another UFO flying over Lake Huron. pic.twitter.com/oGQ0h7ROZK

Ένα αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας καταρρίφθηκε πάνω από τον βόρειο Καναδά το Σάββατο. Την Παρασκευή, ένα άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο καταρρίφθηκε στον εναέριο χώρο της Αλάσκας από ένα αμερικανικό F-22.

Και το περασμένο Σαββατοκύριακο, ένα ύποπτο κινεζικό αερόστατο επιτήρησης καταρρίφθηκε από F-22 στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας.

Νωρίτερα την Κυριακή, η βουλευτής των Δημοκρατικών Ελίσα Σλότκιν από το Μίσιγκαν έγραψε στο Twitter ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από το Υπουργείο Άμυνας που έλεγε ότι ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί εξαιρετικά στενά ένα αντικείμενο πάνω από τη λίμνη Χιούρον.

«Μόλις έλαβα ένα τηλεφώνημα από το @DeptofDefense - ο στρατός μας παρακολουθεί εξαιρετικά στενά το αντικείμενο πάνω από τη λίμνη Χιούρον» , ανέφερε η Slotkin σε ένα tweet την Κυριακή. «Θα μάθουμε περισσότερα για το τι ήταν αυτό τις επόμενες ημέρες, αλλά προς το παρόν, να είστε σίγουροι ότι όλα τα μέρη έχουν επικεντρωθεί με λέιζερ σε αυτό από τη στιγμή που διέσχισε τα νερά μας» .

2/ As long as these things keep traversing the US and Canada, I’ll continue to ask for Congress to get a full briefing based on our exploitation of the wreckage.