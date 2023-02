Νέο «ύποπτο» αντικείμενο αυτήν την φορά πάνω από την Κίνα

Μετά τις καταρρίψεις του κινέζικου μπαλονιού από τις ΗΠΑ και ενός άλλου άλλου αγνώστου αντικείμενου από τον Καναδά σύμφωνα με την κινεζική εφημερίδα Global Times, η Κίνα ετοιμάζεται να καταρρίψει από την πλευρά της ένα άγνωστης προέλευσης ιπτάμενο αντικείμενο.

Αυτό εντοπίστηκε σήμερα στα ανοικτά των ακτών της πόλης Ριζάο στην επαρχία Σαντόνγκ, ανάμεσα στην Σανγκάη και στο Πεκίνο.

Αλιείς στην περιοχή κλήθηκαν με μήνυμα να φροντίσουν για την ασφάλειά τους.

