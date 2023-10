Ναγκόρνο Καραμπάχ: Χιλιάδες Αρμένιοι στις Βρυξέλλες κατήγγειλαν «συνενοχή» της ΕΕ

Xιλιάδες Αρμένιοι συγκεντρώθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες, gια να καταγγείλουν τη «συνενοχή» της Ευρώπης μετά τη στρατιωτική επιχείρηση του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ,

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι διαδηλωτές για την κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ ήταν περίπου 10.000, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία των Βρυξελλών περίπου 3.000. Ωστόσο η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο υπολογισμός αυτός βασιζόταν σε μια εκτίμηση που έγινε στην αρχή της διαδήλωσης. Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Σουμάν, στην καρδιά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και στην έναρξη της διαδήλωσης, περίπου 50 παιδιά τραγούδησαν τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έπειτα τον εθνικό ύμνο της Αρμενίας.

Συναισθηματικά φορτισμένοι και οργισμένοι, πολλοί από τους διαδηλωτές κατήγγειλαν την ενοχή, σύμφωνα με τους ίδιους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έκλεισε τα μάτια μπροστά στο δράμα των Αρμενίων ώστε να πάρει ως αντάλλαγμα αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο αγοράζει το ευρωπαϊκό μπλοκ για να αντισταθμίσει εν μέρει την απώλεια ρωσικού φυσικού αερίου.

Περίπου 50 λεωφορεία μετέφεραν διαδηλωτές από το Ιλ ντε Φρανς, όπου ζει μέρος της αρμενικής κοινότητας στη Γαλλία, μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρέθηκε και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Μπερνάρ Κουσνέρ, για να υποστηρίξει την αρμενική υπόθεση. Η Ευρώπη «πρέπει να συμμετάσχει στην επιτήρηση, ή ακόη και στην προστασία των συνόρων της Αρμενίας. Η διατήρηση ή η επιτήρηση, η προστασία των συνόρων της Αρμενίας είναι πολύ σημαντική τώρα», τόνισε σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Όσο για το Ναγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο οι Αρμένιοι αποκαλούν Αρτσάχ, «αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει πια», πρόσθεσε ο πρώην επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

«Ξεπουλήσατε 2000 χρόνια αρμενικού πολιτισμού για αζέρικο αέριο», έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσε ένας διαδηλωτής. Για να καταδικάσουν τη συνενοχή της ΕΕ και τη σύμπραξη της με το Μπακού, ένα άλλο πλακάτ είχε μια φωτογραφία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ανταλλάζει χειραψία με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ.

Ευρωπαίοι ηγέτες είναι «εγκληματίες κατά του αρμενικού λαού, χύνουν το αίμα του αρμενικού λαού», είπε μία από τις διοργανώτριες της διαδήλωσης, η Ταλίνι Ταχντιάν, μιλώντας στους χιλιάδες διαδηλωτές, πολλοί από αυτοί νέους, που έφτασαν στη βελγική πρωτεύουσα από τη Γαλλία, από άλλες περιοχές του Βελγίου, την Ολλανδία και τη Γερμανία.

«Δώστε πίσω αυτό που μας ανήκει!», είπε μια νεαρή διαδηλώτρια, η Ανίτα Κερβακιάν, 21 ετών, από την Ολλανδία. «Έχω πολλούς φίλους στο Καραμπάχ, έφυγαν όλοι, όλοι», είπε μια Αρμένισσα από τη Γαλλία, η Καρίν Ναραζγιάν, 40 ετών, η οποία ταξίδεψε από το Παρίσι.

We are thousands gathered in Brussels to demand SANCTIONS upon the dictatorship of Azerbaijan, humanitarian aid NOW for the people of #Artsakh and protection for the Republic of #Armenia. #SanctionAzerbaijan @vonderleyen @CharlesMichel @JosepBorrellF pic.twitter.com/Y7oDhUWOtM