Ναγκόρνο Καραμπάχ: Τα δύο τρίτα του πληθυσμού έχουν καταφύγει στην Αρμενία

Πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού του Ναγκόρνο Καραμπάχ έχει φύγει από την περιοχή του Καυκάσου με προορισμό την Αρμενία, μετά την επίθεση των δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν την περασμένη εβδομάδα.

Οι αρχές του Γερεβάν έδωσαν στοιχεία στη δημοσιότητα βάσει των οποίων 42.500 άνθρωποι έχουν φθάσει στην Αρμενία από το Ναγκόρνο Καραμπάχ, λίγες ημέρες μετά την αστραπιαία αζερική στρατιωτική επιχείρηση. Την ίδια ώρα, στα δύο στρατόπεδα καταγράφονται 400 θάνατοι.

Παράλληλα, περίπου 5.000 άνθρωποι βρίσκονται καθ’ οδόν, ενώ περισσότεροι από 100 είναι οι αγνοούμενοι μετά την έκρηξη σε αποθήκη καυσίμων που δέχθηκε την επιδρομή κατοίκων του Ναγκόρνο Καραμπάχ το βράδυ της Δευτέρας. Το αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο θάνατος 68 ανθρώπων αλλά και ο τραυματισμός άλλων 290.

Το Αζερμπαϊτζάν είχε ανοίξει την προηγούμενη ημέρα τη μοναδική οδική αρτηρία που συνδέει το Ναγκόρνο Καραμπάχ με την Αρμενία, τέσσερις ημέρες μετά την παράδοση των αυτονομιστικών δυνάμεων και τη συμφωνία της κατάπαυσης του πυρός που έθεσε υπό τον έλεγχο του Μπακού τον θύλακα των 120.000 κατοίκων, Αρμένιων στο μεγαλύτερο μέρος τους. Πρώτος σταθμός αυτού του οδικού άξονα, η συνοριακή πόλη Γκόρις. Η παρουσία εκατοντάδων αυτοκινήτων έχουν προκαλέσει χάος στους δρόμους της πόλης, υπό το βλέμμα της αστυνομίας που είναι σε αδυναμία να δώσει κατευθύνσεις, παρά τις εντολές που εκφωνούνται από τα μεγάφωνα, ενώ ελικόπτερα πετούν χαμηλά.

This is what it looks like when the entire Armenian Christian population of Nagorno-Karabakh is forced to flee the land they've lived in for 1,700 years. To learn more, listen to today's episode of the Christian Emergency Podcast. @JoelVeldkamp @CSI_humanrights pic.twitter.com/SRzwrNHu3f