Μπορέλ: Η ΕΕ εκπαίδευσε 1.100 Ουκρανούς στρατιωτικούς

Μέχρι τώρα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που οργανώνει η ΕΕ 1.100 Ουκρανοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Μπορέλ έδωσε τον αριθμό αυτόν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε στρατόπεδο όπου εκπαιδεύονται μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην Μπζεγκ, στην Πολωνία.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν το πράσινο φως στην εκπαιδευτική αποστολή τη 14η Νοεμβρίου και η έναρξή της επισήμως έγινε την επομένη.

Αρκετές χώρες μέλη της ΕΕ, εκπαίδευαν ήδη ουκρανούς στρατιωτικούς. Συνολικά, ως και 15.000 στρατιωτικοί αναμένεται να εκπαιδευτούν σε 20 χώρες μέλη.

Το κόστος, σύμφωνα με τον Μπορέλ θα ανέλθει σε 100 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από την ΕΕ.

Επιπλέον, το πρόγραμμα προβλέπει τη δαπάνη 15 εκατομμυρίων ευρώ για πυρομαχικά και την κάλυψη των δαπανών κάθε χώρας που συμμετέχει.

Η Μπούντεσβερ —οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας— θα συμμετάσχει οργανώνοντας εκπαίδευση ουκρανών στρατιωτών σε τακτικές μάχης καθώς και γυμνάσια. Συνολικά, στη γερμανική επικράτεια αναμένεται να εκπαιδευτούν ως και 5.000 ουκρανοί στρατιωτικοί.

Την ίδια ώρα το Κίεβο παρέλαβε την πρώτη συστοιχία του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας μέσου βεληνεκούς HAWK («homing all the way killer») από την Ισπανία, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολεξίι Ρέζνικοφ, έπειτα από συνάντηση με την Ισπανίδα ομόλογό του Μαργαρίτα Ρόβλες στην Οδησσό.

Αναμένεται να παραληφθούν και άλλες συστοιχίες αυτού του συστήματος (Raytheon) από τα αποθέματα του ισπανικού στρατού, ενώ ουκρανοί στρατιωτικοί ήδη εκπαιδεύονται στη χρήση τους στην Ισπανία.

Το σύστημα, με δραστικό βεληνεκές ως και 50 χιλιομέτρων σε μέγιστο ύψος 65.000 ποδών, σχεδιασμένο στις ΗΠΑ, τέθηκε αρχικά σε υπηρεσία τα χρόνια του 1960 κι έχει εκσυγχρονιστεί επανειλημμένα. Στις περισσότερες χώρες μέλη του NATO, έχει πλέον παροπλιστεί.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ/dpa