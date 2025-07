Μπλακ άουτ στην Τσεχία: Προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας

Ένα εκτεταμένο μπλακ άουτ έπληξε σήμερα περιοχές της Τσεχίας, διακόπτοντας προσωρινά τα δρομολόγια του μετρό στην πρωτεύουσα Πράγα. Οι αρχές αποδίδουν τη διακοπή ρεύματος σε τεχνική βλάβη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση ή τρομοκρατική ενέργεια.

Το περιστατικό έρχεται να εντείνει τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης, μετά το εκτεταμένο μπλακ άουτ στην Ισπανία τον Απρίλιο, που άφησε χωρίς ρεύμα για ώρες την Ιβηρική Χερσόνησο, αλλά και την πυρκαγιά που προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου τον Μάρτιο.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος που επηρεάζει μεγάλο μέρος της Τσεχίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Χάνα Κλιμόνα, εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου CEPS.

