Μισισίπι: Τουλάχιστον 23 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ανεμοστρόβιλο

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν από ισχυρό ανεμοστρόβιλο και ισχυρές θύελλες που έπληξαν χθες το βράδυ την πολιτεία του Μισισίπι στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το BBC έπεσε χαλάζι το μέγεθος του οποίου ήταν όσο το μπαλάκι του γκολφ σε αρκετές πληγείσες περιοχές. Οι κάτοικοι των περιοχών ανέφεραν πως δεν είχαν ξαναβιώσει μία τέτοια καταστροφή.

Ξεκόλλησαν στέγες σπιτιών, άλλα κατέρρευσαν, έσπασαν τζάμια και καταστράφηκαν περιουσίες. Τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται, ενώ τα σωστικά συνεργεία ερευνούν μία ζώνη καταστροφής μήκους 100 χιλιομέτρων στην περιοχή του Σίλβερ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της πολιτείας.

Το CNN μετέδωσε ότι η κωμόπολη του Ρόλινγκ Φορκ έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

«Πολλοί στο δέλτα του Μισισίπι έχουν ανάγκη τις προσευχές σας και την προστασία του Θεού αυτήν την νύκτα», δήλωσε στο Twitter ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβς.

At least twenty three Mississippians were killed by last night’s violent tornados. We know that many more are injured. Search and rescue teams are still active.



The loss will be felt in these towns forever. Please pray for God’s hand to be over all who lost family and friends.