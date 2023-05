Met Gala 2023: Viral η βόλτα μιας κατσαρίδας λίγο πριν την άφιξη της Ριάνα

Το Met Gala 2023 είναι από τα παγκόσμια event που δύσκολα κανείς βρίσκει πρόσκληση: όχι όμως και μία κατσαρίδα.

Χθες κάπου ανάμεσα στα λούσα, τις υπέροχες, δημιουργίες και τις εξεζητημένες εμφανίσεις του φετινού Met Gala 2023 υπήρχε και μία κατσαρίδα που λίγο έλειψε να κλέψει την παράσταση.

Ενώ οι ορδές του Τύπου, οι φωτογράφοι και η ασφάλεια περίμεναν να φτάσει η τελευταία fashionista της βραδιάς, η οποία δεν ήταν άλλη από την εγκυμονούσα για δεύτερη φορά Ριάνα συνοδευόμενη από τον A$AP Rocky, μια κατσαρίδα άρχισε να κάνει βόλτες στο χαλί προκαλώντας την αναμενόμενη αναταραχή.

Ο βετεράνος φωτογράφος του Getty Images Kevin Mazur ήταν εκείνος που απαθανάτισε την κατσαρίδα με μια σειρά από κοντινές φωτογραφίες.

Κάποια στιγμή, ο Kevin Mazur πάτησε την κατσαρίδα καθώς πλησίαζε στη σκάλα.

Only in New York.



An uninvited guest showed up on the #MetGala carpet. It was a ... cockroach.🪳 pic.twitter.com/3mJcAeHNxF