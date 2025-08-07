Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, καθώς έφυγε από τη ζωή η κόρη του, Λένα, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά υπέστη επιληπτική κρίση και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο. Εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στον Ευαγγελισμό, όπου καταβλήθηκε προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο θάνατός της βύθισε στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους της.

Η Λένα Σαμαρά ήταν κόρη του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά και είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ακολουθώντας τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της.