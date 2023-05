Met Gala 2023: Η ευφάνταστη στολή γάτας σε φυσικό μέγεθος του Τζάρεντ Λέτο

Η εμφάνιση του Τζάρεντ Λέτο στο φετινό Met Gala ήταν αδιαμφισβήτητα η πιο εντυπωσιακή και αυτή που απεικόνισε κυριολεκτικά την πιο ιδιαίτερη προσκεκλημένη της βραδιάς: την γάτα του Καρλ Λάγκερφελντ, Choupette.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και μουσικός. Τζάρεντ Λέτο, εμφανίστηκε στο Met Gala φορώντας ένα ολόσωμο κοστούμι γάτας, προς τιμήν της Choupette, η οποία ωστόσο δεν εμφανίστηκε στο gala.

Ο Τζάρεντ Λέτο, έκλεψε τις εντυπώσεις και με την δεύτερη εμφάνισή του, η οποία ήταν το ίδιο εμπνευσμένη. Σε αυτή επέλεξε να «μεταμορφωθεί» στον ίδιο τον Καρλ Λάγκερφελντ, τον εμβληματικό σχεδιαστή μόδας, στον οποίο ήταν αφιερωμένο το φετινό Met Gala.

Στο παρασκήνιο της βραδιά, ο Τζάρεντ Λέτο προφανώς επέλεξε αυτές τις δύο εμφανίσεις καθώς όπως λένε οι πληροφορίες, θα υποδυθεί τον Καρλ Λάγκερφελντ σε μία νέα βιογραφική ταινία, για τον σχεδιαστή μόδας.

Το βλέμμα της γάτα φάνηκε ότι μπέρδεψε αρχικά τους θεατές ώσπου ο Τζάρεντ Λέτο αφαίρεσε το μεγάλο κεφάλι γάτας για να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Γάτα ντύθηκε και η ράπερ Doja Cat, τιμώντας αν μη τι άλλο το όνομά της. Όμως, η δική της εμφάνισης ομολογουμένως ήταν λιγότερο ευφάνταστη από εκείνη του Τζάρεντ Λέτο.

