Met Gala 2023: Ολίβια Γουάιλντ και Μάργκαρετ Ζανγκ φόρεσαν το ίδιο ρούχο

Η πιο αμήχανη στιγμή ίσως στο φετινό Met Gala 2023 ήταν η εμφάνιση της Ολίβια Γουάιλντ και της Μάργκαρετ Ζανγκ και ο λόγος είναι απλός: εμφανίστηκαν με το ίδιο φόρεμα.

Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια Ολίβια Γουάιλτν και η 29χρονη αρχισυντάκτρια της Vogue China Μάργκαρετ Ζανγκ είχαν την ίδια έμπνευση στο Met Gala του 2023.

Οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν στο Met Gala φορώντας μια αναπαράσταση ενός από τα σχέδια του Κάρλ Λάγκερφελντ σε διαφορετικά (ευτυχώς) χρώματα.

Η Ολίβια Γουάιλντ μιλώντας στο ETonline είπε ότι επέλεξε το φόρεμα με τον ψηλό γιακά και τα κοψίματα και στις δύο πλευρές, που ήταν «μια άτυπη συνεργασία» μεταξύ του αείμνηστου Καρλ Λάγκερφελντ και της Γκαμπριέλα Χιρστ, της σχεδιάστρια της διάσημης τσάντας «Nina».

Ο Καρλ Λάγκερφελντ, που αποτέλεσε και το θέμα του φετινού Met Gala, σχεδίασε το 1983 το συγκεκριμένο ρούχο, ως ένα μαύρο κοκτέιλ φόρεμα, σύμφωνα με τη Vogue.

Η Γκαμπριέλα Χιρστ «εκσυγχρόνισε» το σχέδιο προσθέτοντας μήκος και αλλάζοντας το σε λευκό.

Όμως παραμένει ασαφές ποιος σχεδίασε την δεύτερη «άποψη» για το φόρεμα, με το οποίο εμφανίστηκε η Μάργκαρετ Ζανγκ.

Το φόρεμα της Μάργκαρετ Ζανγκ διέφερε ελαφρώς από εκείνο της Ολίβια Γουάλντ καθώς είχε μια πιο «γεμάτη» φούστα, ουρά και χρυσές λεπτομέρειες στο στρίφωμα.

