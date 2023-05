Met Gala 2023: Η Μάργκοτ Ρόμπι ως άλλη Σίντι Κρόφορντ από τα 90s

Η Μάργκοτ Ρόμπι έφερε «αέρα» από 90s στο Met Gala 2023.

Η κινηματογραφική Barbie, Μάργκοτ Ρόμπι, έκανε ένα διάλειμμα από το ροζ και εμφανίστηκε στα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης για το φετινό Met Gala με ένα ιστορικό φόρεμα.

Όλοι παρατήρησαν ότι αυτό το φόρεμα που φόρεσε είχε ιστορία 30 χρόνων.

Το εμβληματικό μαύρο Chanel, με μπουστάκι και διάφανο κορσέ που ενώνεται με τη φούστα με χρυσές αλυσίδες, πρωτοφορέθηκε από την Σίντι Κρόφορντ σε catwalk του οίκου μόδας το 1993 κατά τη διάρκεια Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Τότε ήταν τα 10 χρόνια παρουσίας του Καρλ Λάγκερφελντ ως καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου μόδας. Φέτος το Met Gala 2023 ήταν αφιερωμένο εξάλλου σε εκείνον και τις εμβληματικές του δημιουργίες.

