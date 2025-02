Μαζική διαμαρτυρία στη Βαλένθια για την κυβερνητική διαχείριση των φονικών πλημμυρών

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους της Βαλένθια το Σάββατο, ζητώντας την παραίτηση του περιφερειακού προέδρου Κάρλος Μαθόν και της κυβέρνησής του, λόγω της διαχείρισης των φονικών πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή τον Οκτώβριο.

Η διαδήλωση, η τέταρτη κατά σειρά, διοργανώθηκε από περισσότερους από 200 κοινωνικούς, πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς της περιφέρειας της Βαλένθια. Αν και η συμμετοχή ήταν μικρότερη από τις προηγούμενες τρεις κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τις αρχές περίπου 25.000 άτομα έλαβαν μέρος.

🇪🇸



Protesters rally in Valencia demanding regional gov's resignation over flood response.



➔ Citizens express frustration with Carlos Mazón's leadership.

➔ Fourth protest highlights dissatisfaction over handling of Oct floods.#Valencia #Floods #Spain pic.twitter.com/9QQJo61bsg