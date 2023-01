Μασαχουσέτη: Μητέρα κατηγορείται πως στραγγάλισε τα δύο παιδιά της

Μια μητέρα από τη Μασαχουσέτη φέρεται να στραγγάλισε τα δύο μικρά παιδιά της και να προσπάθησε να σκοτώσει και το μωρό της.

Στη συνέχεια με βάση τις ίδιες πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ επιχείρησε να πηδήξει στο κενό σε μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτ'ονίας.

Η Λίντσεϊ Κλάνσι, 32 ετών, από την κομητεία του Πλύμουθ της Μασαχουσέτης, κατηγορήθηκε για δύο ανθρωποκτονίες. Η κατηγορία αφορά δολοφονία μέσω στραγγαλισμού της 5χρονης κόρης της και του 3χρονου γιου της, σύμφωνα με τοπική εισαγγελία.

Η ίδια αναρρώνει σε νοσοκομείο της Βοστώνης, αλλά τελεί υπό αστυνομική κράτηση.

Αναλυτικότερα, η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήση για περιστατικό στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάξμπαρ, μιας πόλης περίπου 35 μίλια νοτιοανατολικά της Βοστώνης, αφού ο σύζυγος της Κλάνσι κάλεσε την Άμεση Δράση γύρω στις 6 μ.μ. για να αναφέρει ότι είχε πηδήξει από ένα παράθυρο του σπιτιού, δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

«Οι πρώτοι ανταποκριτές εντόπισαν στη συνέχεια τρία παιδιά στο σπίτι ηλικίας κάτω των πέντε ετών αναίσθητα, με εμφανή σημάδια σοβαρού τραύματος», δήλωσε ο Κρουζ. Το τρίτο παιδία ήταν το μωρό της οικογένειας και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Πολλοί γείτονες αποθέτουν λουλούδια έξω από το σπίτι όπου σκοτώθηκαν τα δύο παιδιά.

