Μάντσεστερ: Μισογύνης και τρανσφοβικός υποψήφιος δήμαρχος προκαλεί οργή με την καμπάνια του

Στο πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας για δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο υποψήφιος Νικ Μπάκλεϊ αποφάσισε να ισχυριστεί ότι είναι τρανς γυναίκα, ζητώντας να εκλεγεί στην πόλη ως η πρώτη γυναίκα δήμαρχος.



Συγκεκριμένα την Κυριακή 15 Οκτωβρίου, ο Buckley δημοσίευσε μια ανάρτηση για την εκλογή του με το hashtag #TransRightsAreHumanRights, αναφέροντας πως «δεν είχαμε ποτέ γυναίκα δήμαρχο του Μεγάλου Μάντσεστερ. Αφήστε με να είμαι ο πρώτος». Όπως ήταν επόμενο, το χυδαίο αστείο εναντίον των τρανς ατόμων προκάλεσε οργή και αντιδράσεις. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος υποψήφιος στις δημαρχιακές εκλογές του Μάντσεστερ το 2024, και υπήρξε μέλος του κόμματος Reform UK του Nigel Farage το 2021, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση.

Όπως ισχυρίζεται, η προσπάθεια του να γίνει δήμαρχος επικεντρώνεται στην επιθυμία του μεταξύ άλλων να υποστηρίξει τις «γυναίκες: τις αληθινές γυναίκες» όπως αναφέρει, κάνοντας παράλληλα χρήση όρων που χρησιμοποιούν οι τρανσφοβικοί κατά των τρανς γυναικών και προκειμένου να τις αποκλείσουν από αξιώματα, θέσεις στο δημόσιο και άλλα πόστα ευθύνης.

Οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι γεμάτα με αντι-τρανς και μισογυνικά σχόλια. Τον Ιούλιο του 2023 είχε κάνει ανάρτηση αναφέροντας ότι «Συνεχίζω να λέω στους ανθρώπους ότι ο «φεμινισμός» βρίσκεται στην καρδιά του τρανς κινήματος, αλλά σχεδόν κανείς δεν καταλαβαίνει ή θέλει να τον ακούσει», ενώ παράλληλα σε άλλες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα X, ουκ ολίγες φορές έχει επιτεθεί στα τρανς άτομα με ρητορική μίσους εναντίον τους.

I keep telling people that ‘feminism’ is at the heart of the Trans movement, but hardly anyone understands or wants to hear it. pic.twitter.com/XmNSGkomjo