Μακρόν: «Δεν έχω αμφιβολία ότι η Ρωσία θα βάλει στο στόχαστρο τους Ολυμπιακούς Αγώνες»

Πεπεισμένος πως η Ρωσία θα στοχεύσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως δεν έχει καμία αμφιβολία πως η Ρωσία θα στόχευε κακόβουλα τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, κατηγορώντας παράλληλα τη χώρα πως διεξάγει εκστρατεία παραπληροφόρησης για να υπονομεύσει το μεγάλο αθλητικό γεγονός. «Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία, ούτε από άποψη πληροφοριών», ανέφερε χαρακτηριστικά απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν πιστεύει ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει να στοχεύσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι δηλώσεις του Γάλλου προέδρου, έγιναν σε εκδήλωση στο Παρίσι για τα εγκαίνια του νέου υδάτινου κέντρου των Ολυμπιακών Αγώνων. Αποτελούν δε, ξεκάθαρη αναγνώριση των ξένων απειλών για την ασφάλεια ή την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

French President Emmanuel Macron said he has no doubt Russia would malevolently target the Paris Olympics, while accusing Moscow of running a disinformation campaign to undermine the Games. pic.twitter.com/wCqcexPNWo