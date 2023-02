Μάικλ Τζόρνταν: Γιορτάζει τα 60ά του γενέθλια με δωρεά 10 εκατ.$ στο Make A Wish

Ο Μάικλ Τζόρνταν κλείνει τα 60 και το γιορτάζει με μία δωρεά μαμούθ στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Make A Wish.

Το είδωλο του NBA, έχει γενέθλια την Παρασκευή και αποφάσισε να το γιορτάσει με τη δωρεά 10 εκατ. δολαρίων στον φιλανθρωπικό οργανισμό.

Η δωρεά του είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ από ιδιώτη στην ιστορία του ιδρύματος, όπως ανακοίνωσε το Make A Wish.

«Τα τελευταία 34 χρόνια, είναι τιμή για μένα να συνεργάζομαι με το Make-A-Wish και να συμβάλλω για το χαμόγελο και την ευτυχία τόσων παιδιών» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Μάικλ Τζόρνταν.

«Είμαι μάρτυρας της δύναμης και της επιμονής τους σε πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής τους και αυτό είναι πραγματική έμπνευση».

Το είδωλο των Chicago Bulls ανέφερε ακόμα ότι δεν μπορεί να σκεφτεί καλύτερο δώρο γενεθλίων από το να δει και άλλους να τον ακολουθήσουν και να στηρίζουν το ίδρυμα.

Ελπίζει ότι η δωρεά του αυτή θα επιτρέψει σε κάθε παιδί να ζήσει την εμπειρία της μαγείας που θα προσφέρει η πραγματοποίηση μιας ευχής.

Η πρόεδρος του Make-A-Wish America Leslie Motter επαίνεσε την δωρεά και την ικανότητα του Μάικλ Τζόρνταν να χτίζει μία κληρονομιά εντός και εκτός γηπέδου.

«Όλοι γνωρίζουν την κληρονομιά του Μάικλ Τζόρνταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά είναι όλα όσα κάνει διαρκώς εκτός γηπέδου, όταν κανείς δεν βλέπει, που τον κάνουν πραγματικό θρύλο για τις οικογένειες και την ευρύτερη κοινότητα του Make-A-Wish».

«Ο Μάικλ χρησιμοποιεί τα γενέθλιά του ως ευκαιρία για να γράψει ιστορία για το Make-A-Wish και αυτό μιλά για την ποιότητα του χαρακτήρα του και την αφοσίωσή του στη βελτίωση της ζωής των παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Ελπίζουμε ότι το κοινό θα εμπνευστεί να ακολουθήσει τα βήματά του, βοηθώντας να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες των παιδιών».

Πριν από δύο χρόνια ο Μάικλ Τζόρνταν είχε κάνει επίσης δωρεά 10 εκατ. δολ. για να ανοίξουν δύο νέες κλινικές στην πολιτεία καταγωγής του, τη Βόρεια Καρολίνα. Τα κεφάλαια πήγαν στη Novant Health, η οποία είχε επίσης λάβει 7 εκατ. δολ. το 2017 από τον Τζόρνταν.

In honor of his 60th birthday, our Chief Wish Ambassador Michael Jordan makes the largest individual donation in Make-A-Wish history – $10M! A supporter since '89, his bday wish is to inspire others to help grant more wishes. Join MJ: https://t.co/xRMm3MktP0 #MJWish pic.twitter.com/PEG0hS9jur