Λουίτζι Μαντζιόνε: Ξανά στο δικαστήριο - Αναμένεται να εκδοθεί στη Νέα Υόρκη

Στο δικαστήριο της Πενσιλβάνια που θα αποφασίσει για την έκδοσή του στη Νέα Υόρκη, οδηγήθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα) ο Λουίτζι Μαντζιόνε.

Ο 26χρονος Μαντζιόνε έχει συλληφθεί στην Πενσιλβάνια όπου του αποδόθηκαν κατηγορίες πλαστής ταυτότητας και οπλοκατοχής. Ωστόσο, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τον φόνο του CEO της HealthCare Μπράιαν Τόμσον και σήμερα αναμένεται η απόφαση της έκδοσής του εκεί.

NOW: Luigi Mangione arrived to PA Court, expected to be extradited to NYC this afternoon for the deadly shooting of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson. pic.twitter.com/DLqv9bSJtU