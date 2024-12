Λουίτζι Μαντζιόνε: Η γραμμή υπεράσπισης που έχει για το δικαστήριο - Πώς μπορεί να αποφύγει τα ισόβια

Όταν ο Λουίτζι Μαντζιόνε συνελήφθη σε ένα McDonald's της πόλης Αλτούνα, στην Πενσιλβανία στις 9 Δεκεμβρίου, αφότου τον αναγνωρίστηκε από υπάλληλο του εστιατορίου, οι αρχές της Νέας Υόρκης πανηγύρισαν για τη σύλληψή του.

Ο ύποπτος δράστης της δολοφονίας του Μπράιαν Τόμσον, του διευθύνοντος συμβούλου της United Healthcare, τέθηκε υπό κράτηση πέντε ημέρες αφότου πυροβόλησε τον CEO έξω από ένα ξενοδοχείο στο Μανχάταν και στη συνέχεια διέφυγε από την πόλη με λεωφορείο.

Ο 26χρονος Μαντζιόνε φέρεται να άφησε στο πέρασμά του ένα ίχνος αποδεικτικών στοιχείων: Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που δείχνει το πρόσωπό του, ενώ και τα δακτυλικά του αποτυπώματα βρέθηκαν σε μια μπάρα δημητριακών και ένα μπουκάλι νερό κοντά στον τόπο του εγκλήματος, συνδέοντας τον με τους πυροβολισμούς, δήλωσαν οι αρχές.

Η τοπική αστυνομία της Αλτούνα φέρεται να ανακάλυψε ακόμη περισσότερα στοιχεία που συνδέουν τον Μαντζιόνε με το έγκλημα: ένα μαύρο, 3D εκτυπωμένο πιστόλι και έναν σιγαστήρα. Είχε επίσης πάνω του και ένα μανιφέστο, στο οποίο κατακεραύνωνε το σύστημα ασφάλισης υγείας των ΗΠΑ.

Seeing many fake manifestos being published -- the one published by Ken matches what NBC has reported here https://t.co/bG08GErbn2 https://t.co/Udg4zAsSrM pic.twitter.com/1tJxPXfMNk