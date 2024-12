Δολοφονία CEO: Το μανιφέστο του Λουίτζι που διακινείται στα social - «Αυτά τα παράσιτα πήγαιναν γυρεύοντας»

Ένα χειρόγραφο μανιφέστο είχε μαζί του ο 26χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε που συνελήφθη του CEO του αμερικανικού κολοσσού ασφάλισης υγείας UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, στη Νέα Υόρκη.

Σε αυτό το μανιφέστο φαίνεται να εξέφραζε την οργή του για τον τομέα αυτό, όπως αποκάλυψε ένας αξιωματικός της αστυνομίας. «Διάβασα αυτό το μανιφέστο (…) Είναι χειρόγραφο. Αφήνει να εννοηθεί ότι είναι οργισμένος με το σύστημα υγείας στις ΗΠΑ» εξήγησε ο επικεφαλής των ερευνητών της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζόζεφ Κένι, στην εκπομπή Good Morning America του τηλεοπτικού δικτύου ABC.

Ο 26χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε «εξηγεί ότι το σύστημα υγείας είναι το ακριβότερο στον κόσμο, ενώ το προσδόκιμο ζωής ενός Αμερικανού είναι στην 42η θέση παγκοσμίως. Έγραφε πολλά για την περιφρόνησή του για τις αμερικανικές εταιρείες και ιδίως για τη βιομηχανία υγείας», πρόσθεσε. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως στο μανιφέστο γράφει ότι «αυτά τα παράσιτα», αναφερόμενος σε όσους ασχολούνται με την ασφάλιση υγείας, «πήγαιναν γυρεύοντας». Μάλιστα, στα social αναρτήθηκε και το μανιφέστο του, ωστόσο κανένα μέσα δεν έχει επαληθεύσει εάν είναι αυτό, ούτε έχει υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση.

Luigi Mangione left a manifesto. He was clearly upset with his mother’s pain and suffering and how the insurance company made everything worse. pic.twitter.com/oeeDF5V1mE