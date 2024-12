Λουίτζι Μαντζιόνε: Φωνάζοντας και αντιστεκόμενος οδηγήθηκε στο δικαστήριο

Φωνάζοντας και προσπαθώντας να αντισταθεί στους αστυνομικούς που τον συνόδευαν έφθασε σήμερα Τρίτη στο δικαστήριο ο Λουίτζι Μαντζιόνε.

Ο 26χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε συνελήφθη για τον φόνο του CEO της UnitedHealthCare και σήμερα οδηγήθηκε στο δικαστήριο της Κομητείας Μπλερ για την ακρόαση έκδοσής του. Κατά την άφιξή του, ο Μαντζιόνε φορούσε την πορτοκαλί φόρμα φυλακής και χειροπέδες στα χέρια. Φάνηκε να προσπαθεί να αντισταθεί στους αστυνομικούς που τον οδηγούσαν μέσα στο δικαστήριο, ενώ φώναζε προς την πλευρά των τηλεοπτικών συνεργείων. Αντιστεκόταν στα αγγίγματα των αστυνομικών στους ώμους του καθώς προσπαθούσαν να τον κρατήσουν ακίνητο και να τον κατευθύνουν να περπατήσει. Κάποια στιγμή χτύπησε σε έναν τοίχο προσπαθώντας να φωνάξει στις κάμερες.

Ο Μαντζιόνε, κοιτώντας προς τους δημοσιογράφους, άρχισε να φωνάζει: «Είναι εντελώς άσχετο και προσβάλλει τη νοημοσύνη του αμερικανικού λαού και τα όσα ζει!»

Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν γρήγορα στο κτίριο.

Πολίτες απειλούν αστυνομικούς που τον συνέλαβαν

Ο Derek Swope, αναπληρωτής αρχηγός του αστυνομικού τμήματος της Αλτούνα, όπου συνελήφθη όταν εντοπίστηκε μέσα σε ένα εστιατόριο McDonald's, δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα το πρωί ότι έχουν καταγραφεί απειλές εναντίον αστυνομικών στην υπόθεση του Λουίτζι Μαντζιόνε, χαρακτηρίζοντάς την «μια πολύ πολωμένη υπόθεση».

«Έχουμε λάβει κάποιες απειλές κατά των αξιωματικών μας και των κτιρίων μας εδώ, έχουμε αρχίσει να ερευνούμε κάποιες απειλές εναντίον κάποιων πολιτών στην κοινότητά μας. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όλες αυτές τις απειλές και κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτές», είπε ο Swope.

Όταν ρωτήθηκε εάν οι υπάλληλοι της McDonald's έχουν γίνει στόχος απειλών, ο Swope αρνήθηκε να αποκαλύψει εναντίον ποιων ήταν οι απειλές, αλλά τόνισε ότι οποιαδήποτε απειλή εναντίον ενός πολίτη θα διερευνηθεί διεξοδικά.

Ο Swope είπε ότι το αστυνομικό τμήμα δεν έχει λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς κινήθηκε ο Μαντζιόνε στην περιοχή.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, 26 ετών, κατηγορήθηκε για φόνο χθες το βράδυ στη Νέα Υόρκη για τον θάνατο του Διευθύνοντος Συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, τον οποίο πυροβολήσε και σκότωσε την Τετάρτη. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη χθες το πρωί σε εστιατόριο McDonald's στην Αλτούνα της Πενσυλβάνια, όπου τον εντόπισε υπάλληλος. Η αστυνομία είπε ότι είχε ένα όπλο παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στον πυροβολισμό, ένα σιγαστήρα και μια πλαστή ταυτότητα. Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης εάν είχε πάει πρόσφατα στη Νέα Υόρκη, «σώπασε και άρχισε να τρέμει», είπε η αστυνομία.

Σε χειρόγραφες σημειώσεις του, έγραφε ότι «αυτά τα παράσιτα είχαν έρθει» και είπε ότι ενήργησε μόνος, ανέφερε στο NBC News μια ανώτερη πηγή επιβολής του νόμου.

Με πληροφορίες από NBC News

