Λουίτζι Μαντζιόνε: Η στιγμή που ο δολοφόνος του CEO της UnitedHealthcare μεταφέρεται στο δικαστήριο

Μετά από σχεδόν τέσσερις ημέρες που η αστυνομία της Νέας Υόρκης προσπαθούσε να εντοπίσει τον δολοφόνο του 50χρονου CEO της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον στο κέντρο του Μανχάταν, ο βασικός ύποπτος συνελήφθη από καταγγελία παρατηρητικού υπαλληλου των McDonald's όπου ο 26χρονος πήγε για να δειπνήσει.

Βίντεο από τη στιγμή που ο 26χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε μεταφέρεται στο δικαστήριο έχει αναρτηθεί στα social media, με τον ύποπτο για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare να απεικονίζεται ήρεμος. Στον Λουίτζι Μαντζιόνε απαγγέλθηκαν ήδη κατηγορίες για φόνο, μαζί με πρόσθετες κατηγορίες για πλαστογραφία και παράνομη κατοχή όπλων.

Υπενθυμίζεται πως οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του μετά από ημέρες ερευνών, αφού ένας υπάλληλος σε ένα McDonald's τον αναγνώρισε και κάλεσε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί είπαν ότι τον βρήκαν με πλαστά στοιχεία ταυτότητας, ένα όπλο παρόμοιο με αυτό που φαίνεται στο βίντεο της δολοφονίας και ένα μανιφέστο που καταδίκαζε τη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης.

Ο 26χρονος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη ζωή του, είναι απόφοιτος κολεγίου της Ivy League -με πτυχίο τεχνολογίας- και προέρχεται από επιφανή οικογένεια του Μέριλαντ. Τους τελευταίους μήνες ωστόσο υπέφερε από σωματικούς πόνους στην πλάτη, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι επαφές του με τους φίλους και τους συγγενείς του άρχισαν να λιγοστεύουν σχεδόν πριν έξι μήνες, όταν ξαφνικά σταμάτησε να επικοινωνεί μαζί τους. Υπέφερε από έναν επώδυνο τραυματισμό στην πλάτη, είπαν φίλοι, και μετά η κατάσταση «σκοτείνιασε», προκαλώντας τότε την ανησυχία των συγγενών του.

Police confirmed in a conference this Monday that Luigi Mangione was being questioned in the ambush killing on Dec. 4 of Thompson, who was stalked, shot and killed outside of a Hilton hotel in Midtown Manhattan. pic.twitter.com/sddzqBh7cH