Λονδίνο: Μαφιόζικη επίθεση σε κατάμεστο εστιατόριο – 9χρονο κορίτσι σε σοβαρή κατάσταση

Μαφιόζικη επίθεση σημειώθηκε την Πέμπτη σε κατάμεστο εστιατόριο του Λονδίνου, όταν ένας άντρας που επέβαινε σε μοτοσικλέτα άνοιξε πυρ και τραυμάτισε ένα εννιάχρονο κορίτσι και τρεις άντρες που πιστεύεται πως ήταν ο στόχος του.

Ένας ένοπλος που επέβαινε σε μοτοσικλέτα άνοιξε πυρ εναντίον τριών ανδρών που κάθονταν έξω από το εστιατόριο, στην περιοχή του Χάκνεϊ, στο βόρειο Λονδίνο, το βράδυ της Τετάρτης. Το παιδί βρισκόταν μέσα, μαζί με την οικογένειά του.

