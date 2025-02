Λίντα Εβαντζελίστα: Έδειξα τα σημάδια της μαστεκτομής στις φίλες μου και με έκαναν να νιώσω όμορφη

Το 2018 η Λίντα Εβαντζελίστα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2018 μετά από μια ετήσια μαστογραφία και υπεβλήθη σε διπλή μαστεκτομή. Λίγα χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 2022, το άλλοτε supermodel ανακάλυψε ότι ο καρκίνος είχε επιστρέψει.

Μέσα από αυτή την περιπέτεια, η 59χρονη συνειδητοποίησε ότι έχει στο πλευρό της αληθινούς φίλους.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Shiseido Potential Has No Age Summit, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Forbes, η Εβαντζελίστα περιέγραψε την αντίδραση των στενών της φίλων, όταν τους έδειξε για πρώτη φορά τις ουλές της από τη μαστεκτομή.

Η Εβαντζελίστα συμμετείχε στο πάνελ Facing the Pressures to Look Youthful, μεταξύ άλλων, μαζί με τη σχεδιάστρια μόδας Τζένα Λάιονς.

«Η Τζένα ήταν εκεί εκείνη την ημέρα. Τη φέραμε στις φωτογραφίες, αλλά όταν άλλαζα, με ρώτησαν: "Μπορούμε να δούμε το..." Δεν ξέρω τι είπες, αν ήταν το στήθος μου ή το οτιδήποτε άλλο. Έχω κάνει διπλή μαστεκτομή και δεν το είχα δείξει ποτέ σε κανέναν εκτός από την οικογένειά μου» περιγράφει, κάνοντας μια αναδρομή στη φωτογράφισή της για το Zeit Magazine τον Φεβρουάριο του 2024, την οποία πραγματοποίησε η φωτογράφος Κας Μπερντ, αρραβωνιαστικιά της Τζένα Λάιονς. Σε αυτή τη φωτογράφιση, η Εβαντζελίστα εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα τζιν μπουφάν. Αυτή η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα σημαντική για εκείνη, καθώς την έκανε να νιώσει όμορφη και αποδεκτή εν μέσω των αμφιβολιών που αισθανόταν για της εικόνα του σώματός της, μετά τη διπλή μαστεκτομή.

Όταν έδειξε τα σημάδια από την εγχείρησή της, οι φίλοι της, της είπαν «τόσο όμορφα λόγια». Όπως σημείωσε: «Έπρεπε να ξέρω τον εαυτό μου, κοιτάζοντας τον καθρέφτη. Κάτι που δεν μου αρέσει να κάνω, αλλά θα έπρεπε να ξέρω ότι είναι όμορφο. Και με έκαναν να νιώσω όμορφα».

Μετά από αυτή τη γλυκιά αλληλεπίδραση, το μοντέλο συμφώνησε να βγάλει το πουκάμισό της για τη φωτογραφία. «Είμαι όμορφη, αλλά έπρεπε να το ακούσω από κάποιον άλλο. Οπότε πιστεύω πραγματικά ότι είναι σημαντικό ως γυναίκες να υποστηρίζουμε η μία την άλλη και να ανεβάζουμε η μία την άλλη. Νομίζω ότι είμαστε όλες μαζί σε αυτό» εξήγησε.

Με πληροφορίες από People