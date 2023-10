Λίντα Εβαντζελίστα: «Νομίζω ότι τα φίλτρα και το ρετούς είναι ο διάβολος - Οι ουλές μου είναι τρόπαια»

Η Λίντα Εβαντζελίστα μίλησε για τους μεγαλύτερους ενδοιασμούς της σχετικά με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη βιομηχανία του μόντελινγκ, για την επιστροφή της στον χώρο, αλλά και για τις απανωτές μάχες με τον καρκίνο που χρειάστηκε να δώσει.

Με αφορμή τον μήνα ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, η Λίντα Εβαντζελίστα ήταν καλεσμένξ στην εκπομπή «The View» για να συζητήσει τις δύο διαγνώσεις και τις θεραπείες της για τον καρκίνο. Ωστόσο, από τότε που έκανε ένα διάλειμμα από τη βιομηχανία του μόντελινγκ το 2016, παρατήρησε πώς η βιομηχανία έχει αλλάξει ριζικά, ενώ «όλη η μαγεία και η ψυχή είχαν εξαφανιστεί».

Το σούπερ μόντελ πιστεύει ότι η νέα τάση στις φωτογραφίσεις είναι να «διορθώνονται όλα εκ των υστέρων», επηρεάζοντας την «τέχνη της λήψης».

«Νομίζω ότι τα φίλτρα και το ρετούς είναι ο διάβολος», παραδέχτηκε το μοντέλο. «Όταν, παλιότερα, κάναμε μια φωτογραφία, ναι, κάναμε "ζαβολιές". Δέναμε τις ζώνες μας τόσο σφιχτά και μετά βάζαμε κουτάκια αναψυκτικών στην πλάτη για να σφίξουμε τη μέση μας. Το κάναμε, όμως, τέλεια στο πλατό και αυτό που βλέπατε ήταν αυτό που είχε απαθανατιστεί» εξήγησε.

«Σήμερα, είναι σαν, δεν έχει σημασία τι συμβαίνει στο γύρισμα, απλά θα πουν "μην ανησυχείτε, θα το φτιάξουμε αργότερα"».

Πριν επιστρέψει στη βιομηχανία του μόντελινγκ, η Λίντα Εβαντζελίστα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2018 κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας μαστογραφίας και η θεραπεία της περιελάμβανε διπλή μαστεκτομή.

«Παίρνω φανταστικά φάρμακα εδώ και πέντε χρόνια, σε κάνουν να αισθάνεσαι τόσο καλά», είπε ειρωνικά. «Είναι απαίσια... τα ορμονικά κατασταλτικά, σε κάνουν να αισθάνεσαι γέρος».

Η παρουσιάστρια τη ρώτησε: «Υποθέτω ότι αφού είσαι πολύ άρρωστη, εκτιμάς ακόμα περισσότερο τη ζωή, έχω δίκιο;», στο οποίο το πρώην σούπερ μόντελ απάντησε: «Σωστά. Έχω κάνει τόσες πολλές επεμβάσεις και νόμιζα ότι μπορούσα να αντιμετωπίσω τα πάντα, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με τη χημειοθεραπεία...».

Στην ερώτηση αν έχει συμφιλιωθεί τις ουλές της, είπε: «Είμαι εντάξει με τις ουλές. Νομίζω ότι οι ουλές είναι "τρόπαια", είμαι καλά με τις ουλές».

Το 58χρονο μοντέλο τόνισε ότι ήταν «η σωστή απόφαση για 'μένα», δηλώνοντας ότι απλά δεν ήταν επιλογή για εκείνη να «πεθάνει από καρκίνο του μαστού», καθώς μίλησε για τη δεύτερη εμπειρία της με τη νόσο.

«Υπάρχει μια μικρή, πολύ μικρή πιθανότητα να επανέλθει και ο ογκολόγος μου είπε: "Ξέρετε τόσο καλά το σώμα σας", επειδή επέστρεψα με ένα μικρό... Θα το πω εξόγκωμα, όχι όγκο, και είναι εδώ πάνω στον ραχιαίο μου μυ», εξήγησε.

