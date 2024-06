Λίβανος: Πυροβολισμοί έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό

Ένας ένοπλος πυροβόλησε την Τετάρτη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό, ανακοίνωσε ο λιβανέζικος στρατός.

Ο στρατός είπε ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δράστη, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

BREAKING: Initial reports of an armed attack on the US embassy in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/x1bbH5oDIE