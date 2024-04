Φινλανδία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Τρία παιδιά τραυματίες

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σχολείο στη Φιλανδία, κατά το οποίο τραυματίστηκαν τρία παιδιά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και τα τρία παιδιά που τραυματίστηκαν σημειώθηκε σήμερα Τρίτη σε σχολείο στην πόλη Βάντα της Φινλανδίας, όπως έκανε γνωστό με δήλωσή της η φινλανδική αστυνομία. Οι τραυματίες είναι 13 ετών. Στο σχολείο φοιτούν 800 μαθητές, ενώ 90 άτομα εργάζονται ως προσωπικό. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δύο ασθενοφόρα εθεάθησαν να αποχωρούν με τις σειρήνες τους αναμένες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος ως δράστης που είναι ηλικίας 13 ετών, συνελήφθη.

UPDATE:

There has been a shooting at a school in Vantaa, Finland, just outside the capital Helsinki.

Finnish police are reporting that there are several injuries after the shooting.

A suspect has been arrested.

A large police presence is observed around the school building. pic.twitter.com/HDsqVLfIjE