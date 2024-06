Πυροβολισμοί στο Οχάιο: Ένας νεκρός και 26 τραυματίες

Πυροβολισμοί, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε δρόμο στο Άκρον του Οχάιο άφησαν πίσω τους έναν νεκρό και τουλάχιστον 26 τραυματίες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων AP, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Οι πυροβολισμοί φέρεται να συνέβησαν μετά τα μεσάνυχτα κοντά στη λεωφόρο Kelly Avenue και την 8η λεωφόρο.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για έναν 27χρονο άνδρα που σκοτώθηκε, ενώ δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

BREAKING: At least 27 people shot at block party in Akron, Ohio - WEWS pic.twitter.com/MrEt6gJOHS