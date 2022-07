Liam Gallagher: Ακυρώνει συναυλία- «Πρέπει να βάλω πάνω απ' όλα την υγεία μου»

Ο Liam Gallagher αναγκάστηκε να ακυρώσει την αποψινή του συναυλία στη Γαλλία λόγω ασθένειας.

Ο Gallagher εμφανίστηκε στο Festival Bureaugard προχθές το βράδυ αλλά αναγκάστηκε να μειώσει το σετ του λόγω προβλημάτων στη φωνή του.

Χθες εξήγησε μέσω social media ότι αυτό οφειλόταν σε λαρυγγίτιδα από την οποία υποφέρει. Αυτός είναι και ο λόγος που ακύρωσε την σημερινή του εμφάνιση.

«Συγγνώμη σε όλους όσοι ήρθαν στο Φεστιβάλ Bureaugard. Είμαι τόσο απογοητευμένος που αναγκάστηκα να κόψω το σετ», έγραψε ο Gallagher στο Twitter.

«Έχω διαγνωστεί με λαρυγγίτιδα και κατόπιν εντολής γιατρών πρέπει να ξεκουραστώ. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ακυρώσω την επερχόμενη συναυλία μου στο Cognac».

Πρόσθεσε δε πως «Ποτέ δεν θέλω να απογοητεύω κανέναν, λυπάμαι πραγματικά για οποιαδήποτε απογοήτευση, αλλά πρέπει να βάλω πρώτα την υγεία μου».

