Le Soir: Aναβολή για τις 22 Δεκεμβρίου πήρε η Εύα Καϊλή -Απούσα από την διαδικασία ακρόασης

Απούσα από τη διαδικασία ακρόασης από τον Βέλγο δικαστή, για την εμπλοκή της στην υπόθεση του Qatargate ήταν η Εύα Καϊλή, όπως μετέδωσε η Le Soir.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ζήτησε αναβολή και η ακρόασή της αναμένεται στις 22 Δεκεμβρίου.

CONFIRMED: Eva #Kaili was not present in court today but her 3 codefendants were here, according to one of the lawyers involved in the case.



She had asked for a delay and her hearing will be held on December 22.



No explanation as to why.