Κούβα: Τεράστιες δασικές πυρκαγιές μαίνονται στα ανατολικά της χώρας

Εκτεταμένες πυρκαγιές μαίνονταν χθες Δευτέρα στην ανατολική Κούβα, πλησιάζοντας κατοικημένες περιοχές, μια εβδομάδα και πλέον αφότου εκδηλώθηκαν κοντά σε εθνικό πάρκο.

Πάνω από 20.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων, φυτειών και καλλιεργειών, ιδίως καφέ, απανθρακώθηκαν από τις φλόγες, επισήμαναν οι αρχές, καθώς πυροσβέστες, εργαζόμενοι στην υπηρεσία εθνικών δρυμών και στρατιώτες συνεχίζουν να δίνουν μάχες με τις φλόγες.

Τα μέτωπα απομακρύνονται από το εθνικό πάρκο Μενσούρα-Πιλότο (Ολγκίν) και κινούνται προς την επαρχία Σαντιάγο δε Κούμπα, όπου βρίσκεται η ομώνυμη πόλη, η πολυπληθέστερη της Κούβας, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι φλόγες επεκτείνονται σε «ευρεία περιοχή», δεν υπάρχει «μόνο μια εστία», τόνισε ο Ερνέστο Σαντιεστέμπαν, τοπικός αξιωματούχος του κομμουνιστικού κόμματος της Κούβας, στην κρατική τηλεόραση.

Οι αρχές δυσκολεύονται να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές, που εκδηλώθηκαν τη 18η Φεβρουαρίου. Ανάμεσα στους παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προσπάθειές τους είναι το ότι μαίνονται σε δυσπρόσιτες περιοχές, καθώς και το ότι επικρατούν «δυσμενείς συνθήκες», εξήγησε ο κ. Σαντιεστέμπαν.

Airplanes and firefighters continued on Friday (2/24) to try to contain a forest fire of great proportions in a wooded area in eastern Cuba.



The fire started a week ago and at least 1,300 hectares have been consumed by flames.#SEAToday #SEATodayNews #Jakarta #Indonesia #Cuba pic.twitter.com/aTdPc3SqKb