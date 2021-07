Σχεδόν 200.000 κάτοικοι της πόλης Τσεντσόου απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους εξαιτίας των πλημμυρών που πλήττουν τη μητρόπολη της κεντρικής Κίνας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το αστικό κέντρο δέκα και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων βρέθηκε αντιμέτωπο με –συνεχιζόμενες– καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και πλημμύρες που κατάπιαν χθες Τρίτη τμήμα του μετρό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άνθρωποι, κατά έναν επίσημο απολογισμό, που πάντως πιθανότατα δεν θα είναι ο οριστικός.

China floods: 10 videos show distressing scenes from Zhengzhou, Henan



- Chinese army deployed to help

- At least 12 people dead

- More than 10,000 evacuated

- Yihetan dam in center of country "could collapse anytime"

Πάνω από δέκα πόλεις στην επαρχία Χενάν έχουν πληγεί σοβαρά από τις πλημμύρες. Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν απελπιστικές στιγμές, με αυτοκίνητα να παρασύρονται από χειμαρρώδη νερά, ανθρώπους σε δρόμους, ακόμη και σε μέσα μαζικής μεταφοράς «πνιγμένους» στο νερό.

Passengers trapped by rising floodwaters on the #Zhengzhou subway await rescue by Henan firefighters.

— Ian Fraser (@Ian_Fraser) July 20, 2021

Εξάλλου ο κινεζικός στρατός προειδοποίησε χθες εναντίον του κινδύνου να υποχωρήσει φράγμα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερες πλημμύρες.

Ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ, χαρακτήρισε σήμερα «εξαιρετικά σοβαρή» την κατάσταση.

Η επαρχία Χενάν, με πληθυσμό περίπου 94 εκατομμυρίων ανθρώπων, έχει κηρυξει το ανώτατο επίπεδο μετεωρολογικού συναγερμού. Οι τοπικές αρχές μιλουν για τις «χειρότερες πλημμύρες του τελευταίου αιώνα».

