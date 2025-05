Κιμ Καρντάσιαν: «Ήμουν βέβαιη ότι θα πεθάνω», κατέθεσε με τρεμάμενη φωνή για τη ληστεία

«Ήμουν βέβαιη πως θα πεθάνω εκείνο το βράδυ», κατέθεσε η Κιμ Καρντάσιαν στο δικαστήριο στο Παρίσι, όπου διεξάγεται η δίκη 10 ατόμων για τη ληστεία σε σουίτα ξενοδοχείου το 2016.

Η φωνή της Κιμ Καρντάσιαν έτρεμε στην αρχή καθώς έλεγε, αρχικά, στο δικαστήριο ότι νόμιζε ότι οι δύο ληστές που μπήκαν στο δωμάτιό της ήταν αστυνομικοί. Ο σωματοφύλακας της Κιμ Καρντάσιαν τη βοήθησε να κατέβει τις σκάλες καθώς κατευθυνόταν προς το εδώλιο, όπου της ζητήθηκε να συστηθεί.

Η μητέρα της Κιμ Καρντάσιαν, Κρις Τζένερ, βρίσκεται μέσα στην αίθουσα και κρατάει ένα χαρτομάντιλο, καθώς φαίνεται συναισθηματικά φορτισμένη.

«Γεια σας. Είμαι η Κιμ Καρντάσιαν και θέλω απλώς να τους ευχαριστήσω όλους, ειδικά τις γαλλικές αρχές που μου επέτρεψαν να βρίσκομαι εδώ και να καταθέσω σήμερα και μου επέτρεψαν να μοιραστώ την αλήθεια μου», είπε, καθώς στεκόταν με τα χέρια σταυρωμένα και στη συνέχεια ξεκίνησε την αφήγηση της για το τι συνέβη εκείνο το βράδυ στο Παρίσι.

«Ήρθα στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας και το Παρίσι είναι πάντα ένα μέρος που αγαπώ τόσο πολύ. Συνήθιζα να περπατάω στην πόλη όταν ξυπνούσα στη μέση της νύχτας στις 03:00 ή 04:00, να κάνω βόλτες στην πόλη», λέει. «Πάντα ένιωθα πραγματικά ασφαλής... Σταματούσα σε μικρά ξενοδοχεία για ζεστή σοκολάτα, ήταν μαγικό». «Αλλά όταν ήρθα για την Εβδομάδα Μόδας κατά τη διάρκεια εκείνου του ταξιδιού, άλλαξαν τα πάντα». Η φωνή της στο σημείο εκείνο «έσπασε», όπως μεταδίδει η δημοσιογράφος του BBC που βρίσκεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς κοίταξε τους δικαστές και ζήτησε συγγνώμη, σκουπίζοντας τα δάκρυά της.

Η Καρντάσιαν λέει ότι η αδερφή της, η φίλη της και η μαμά της ήταν έξω εκείνο το βράδυ. «Φεύγαμε το επόμενο πρωί και μόλις ετοίμαζα τα πράγματά μου, στις 03:00 ετοιμαζόμουν να πάω για ύπνο». Λέει στη συνέχεια ότι άκουσε θορύβους στις σκάλες και φώναξε την αδερφή της, αλλά κανείς δεν απάντησε. Δύο άτομα μπήκαν στο υπνοδωμάτιό της που «νόμιζε ότι ήταν αστυνομικοί», όπως είπε.

Η Κιμ λέει ότι οι δύο άντρες είχαν οδηγήσει στο δωμάτιό της έναν άλλον άντρα - τον νυχτερινό ρεσεψιονίστ, Αμπντεραχμάν Ουατίκι - ο οποίος ήταν δεμένος με χειροπέδες. «Προφανώς ήμουν πολύ μπερδεμένη όταν μπήκαν για πρώτη φορά - έπρεπε να καταλάβω τι συνέβαινε... Ήμουν έτοιμη να κοιμηθώ», λέει, προσθέτοντας ότι είχε «κοιμηθεί και γυμνή μόνο με μια ρόμπα, οπότε ήμουν απλώς ταραγμένη».

Στη συνέχεια, είπε ότι ρωτούσε συνεχώς τον υπάλληλο της ρεσεψιόν «τι συμβαίνει; Τι συμβαίνει;» καθώς ήξερε ότι μιλούσε αγγλικά. Εκείνος ήταν πολύ ήρεμος και της είπε ότι δεν ήξερε. «Και νομίζω ότι αυτό με μπέρδεψε λίγο περισσότερο - δεν καταλάβαινα αν ήταν μέρος αυτού ή όχι», λέει η Καρντάσιαν.

«Καταλαβαίνω τώρα πόσο σοκαρισμένος ήταν και ήταν απλώς ένα θύμα όπως εγώ και ήμασταν σε αυτό μαζί», λέει η Καρντάσιαν.

Η Κιμ Καρντάσιαν κατέθεσε επίσης ότι οι ληστές μπήκαν στο δωμάτιό της, ζητώντας επανειλημμένα το «δαχτυλίδι».

«Ήμουν ακόμα σε τόσο μεγάλο σοκ, γιατί ειλικρινά πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις γίνονταν στον κόσμο και εγώ και οι φίλοι μου μιλούσαμε για το τι συνέβαινε στον κόσμο και... Δεν κατάλαβα τι συνέβαινε και δεν κατάλαβα ότι επρόκειτο για τα κοσμήματά μου, παρόλο που ζήτησαν συγκεκριμένα το δαχτυλίδι μου».

«Ο κύριος βρήκε το δαχτυλίδι που ήταν δίπλα στο κρεβάτι μου», είπε στην κατάθεσή της και στη συνέχεια ο δικαστής τη διέκοψε, ο οποίος τη ρώτησε αν του το έδειξε ή αν το βρήκε αυτός. «Το βρήκε ο ίδιος, ήταν ακριβώς εκεί», λέει.

Θυμάται συγκεκριμένα τον άντρα που πήρε το δαχτυλίδι, καθώς ήταν πιο κοντός από τους άλλους: «Ο ψηλότερος έψαχνε τα πράγματά μου και είχε βρει το κουτί με τα κοσμήματα, και είπε: "αχα, αχα!" - ενθουσιασμένος που βρήκε περισσότερα κοσμήματα».

«Με σήκωσαν από το κρεβάτι και με άρπαξαν και με πήγαν στον διάδρομο για να ψάξουν για περισσότερα κοσμήματα, περισσότερα πράγματα». Η Καρντάσιαν ήταν πολύ συγκεντρωμένη καθώς αφηγούνταν λεπτό προς λεπτό εκείνο το βράδυ. Λέει ότι την πήγαν σε ένα άλλο δωμάτιο ψάχνοντας για κοσμήματα και τότε είδε το όπλο πιο καθαρά.

Ένας από τους άντρες είχε το όπλο στην πλάτη της. «Αυτή ήταν η πρώτη στιγμή που σκέφτηκα ότι έπρεπε να το σκάσω. Αλλά δεν είχα πράγματι επιλογή, οπότε απλώς έμεινα - και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να κάνω ό,τι έλεγαν».

Η Καρντάσιαν λέει ότι την έριξαν στο κρεβάτι και τα χέρια της ήταν δεμένα με τάι ραπ. Είπε στον ρεσεψιονίστ: «Παρακαλώ μεταφράστε τους ότι έχω μωρά, πρέπει να γυρίσω σπίτι» - και καθώς το διηγήθηκε αυτό στο δικαστήριο, η φωνή της έσπασε και πάλι.

Ένας από τους ληστές έσκυψε και της είπε ότι θα ήταν καλά, λέει, σκουπίζοντας τα δάκρυά της.

Η Καρντάσιαν τότε είπε ότι φορούσε μόνο μία ρόμπα και ήταν γυμνή από μέσα. Η ρόμπα της τότε άνοιξε «και αποκάλυψε τα πάντα στο σώμα μου». «Ήμουν σίγουρη ότι εκείνη τη στιγμή θα με βιάσει. Έκανα μια προσευχή για να προετοιμαστώ ψυχικά», λέει, αλλά αντίθετα τα πόδια της ήταν δεμένα μεταξύ τους και τότε είδε ένα όπλο που υψώθηκε προς το μέρος της. «Τότε πίστεψα ότι τότε θα με πυροβολούσαν», λέει η Καρντάσιαν. «Έτσι προσευχήθηκα για την οικογένειά μου, τη μαμά μου, την αδερφή μου και την καλύτερή μου φίλη».

Πρόσθεσε ότι σκέφτηκε τη στιγμή που θα έπρεπε να μπουν στο δωμάτιό τους: «Ήλπιζα ότι θα είχαν μια καλή ζωή μετά».

Λέει ότι ήξερε ότι η αδερφή της, η Κόρτνεϊ, θα γύριζε στο δωμάτιο σύντομα και φοβόταν ότι η αδερφή της θα έμπαινε μέσα και θα έβλεπε ότι «θα με πυροβολούσαν θανάσιμα στο κρεβάτι και θα το έβλεπε αυτό και θα είχε αυτή την ανάμνηση για πάντα».

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου τη ρώτησε: «Εκείνο το βράδυ νόμιζες ότι θα πέθαινες;»

Η Καρντάσιαν είπε ήσυχα: «Πίστευα απόλυτα ότι θα πέθαινα».

Η Καρντάσιαν λέει ότι ο εισβολέας τότε τη σήκωσε και την έβαλε στο πάτωμα στο μπάνιο.

Δίστασε να τη βάλει στην μπανιέρα, και μετά «με έριξε στο πάτωμα σαν να έπρεπε να βγουν γρήγορα».

«Μετά περίμενα λίγα λεπτά - δεν ήμουν σίγουρη αν θα έβρισκαν κάτι και θα επέστρεφαν - αλλά μετά από λίγα λεπτά δεν άκουσα τίποτα», οπότε άρχισε να ελευθερώνεται.

