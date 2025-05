Στο δικαστήριο η Κιμ Καρντάσιαν - «Φώναζε "έχω μωρά, πρέπει να ζήσω"», κατέθεσε η στιλίστριά της

Η Κιμ Καρντάσιαν έφτασε στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει τους άνδρες που κατηγορούνται για τη ληστεία με θύμα την ίδια, το 2026 στο Παρίσι.

Αντιμέτωπη με τους 10 κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να πραγματοποίησαν μία από τις πιο τολμηρές ληστείες διασημοτήτων τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Οκτωβρίου 2016, η Κιμ Καρντάσιαν είναι έτοιμη να το κάνει «με αξιοπρέπεια και θάρρος», όπως δήλωσαν οι δικηγόροι της.

Νωρίτερα, η στιλίστριά της, Σιμόν Χάρους περιέγραψε στην κατάθεσή της, τη στιγμή που ξύπνησε «από τις κραυγές της» τηλεπερσόνας και φοβήθηκε ότι την είχαν «βιάσει ή κακοποιήσει».

Η Χάρους εργάζεται για την Καρντάσιαν για πολλά χρόνια, έχοντας αναπτύξει και ιδιαίτερη φιλία όλο αυτό το διάστημα. Όπως είπε στο δικαστήριο «ξύπνησα από έναν ήχο που δεν είχα ακούσει ποτέ από την Κιμ... Ήταν τρόμος».

BREAKING: Kim Kardashian arrives at court in Paris to testify in robbery trial. https://t.co/TC2ROCL7wW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/n2rSU1o0Ka — Sky News (@SkyNews) May 13, 2025

Η στιλίστρια, που κοιμόταν σε ξεχωριστό διαμέρισμα, στον επόμενο όροφο από εκείνο της Καρντάσιαν, συνέχισε: «Αυτό που άκουσα συγκεκριμένα ήταν [η Κιμ να λέει], "Έχω μωρά και πρέπει να ζήσω - αυτό έλεγε συνέχεια... Πάρτε τα πάντα. Πρέπει να ζήσω'". Όταν συνειδητοποίησα ότι κάτι τρομερό συνέβαινε στον επάνω όροφο και αντιλήφθηκα, ότι δεν υπήρχαν φίλοι στο δωμάτιο της Κιμ, άρχισα να ψάχνω για το τηλέφωνό μου και για κάτι που θα βοηθούσε να σώσω τη ζωή μου και της Κιμ».

Η Χάρους περιέγραψε ότι κλειδώθηκε στο μπάνιο της και κρύφτηκε στο ντους της, από όπου και τηλεφώνησε στην αδελφή της, Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και έστειλε μήνυμα στον φρουρό ασφαλείας της, λέγοντάς τους: «Κάτι δεν πάει πολύ καλά... Η Κιμ είναι επάνω με άντρες και χρειαζόμαστε βοήθεια».

Όπως θυμάται, λίγα λεπτά αργότερα έτρεξε στο δωμάτιο της Καρντάσιαν «για να δω τη φίλη μου με τα πόδια της δεμένα με ταινία και μια πολύ ελαφριά ρόμπα χωρίς τίποτα από κάτω, και όλα ανακατεμένα και τραβηγμένα, σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να έχει βιαστεί ή να έχει υποστεί μεγάλη βία».

Περιέγραψε ακόμη, ότι αφαίρεσε την ταινία από τα πόδια της Καρντάσιαν και η φίλη της ήταν «εκτός εαυτού», προσθέτοντας: «Δεν την έχω ξαναδεί έτσι. Φώναζε: "Πρέπει να βγούμε έξω, τι θα κάνουμε αν επιστρέψουν; Πρέπει να πηδήξουμε από τον πρώτο όροφο, πρέπει να βγούμε έξω'».

Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας έχει αναφερθεί αρκετές φορές στην ένοπλη ληστεία. Η πρώτη φορά που μίλησε για αυτό, ήταν στο ριάλιτι σόου της οικογένειάς της, Keeping Up With the Kardashians, ένα χρόνο αφότου συνέβη.



«Άκουσα κάτι στις σκάλες» ακούγεται να περιγράφει σε ένα από τα επεισόδια του ριάλτι, μιλώντας με τις αδελφές της. Στη συνέχεια τους είπε ότι κοίταξε έξω από την πόρτα της και «είδα δύο τύπους να κρατούν έναν άλλο τύπο κάτω με αστυνομικές στολές ακριβώς έξω από την κρεβατοκάμαρά μου».



Εκείνη την ώρα, ο σωματοφύλακάς της βρισκόταν σε ένα κλαμπ με τις αδελφές της. Οι άνδρες χρησιμοποίησαν μια ρεσεψιονίστ για να μπουν στο δωμάτιο της σταρ. Ένας άνδρας μπήκε μέσα και την έριξε στο κρεβάτι, όπως περιέγραψε η ίδια.



Σε άλλη συνέντευξή της -αυτή τη φορά με τον παρουσιαστή του αμερικανικού show Ντέιβντ Λέτερμαν- η Κιμ Καρντάσιαν είχε πει, ότι οι άνδρες συνέχισαν να της φωνάζουν, ζητώντας της κοσμήματα. Τους τα έδωσε και στη συνέχεια την τράβηξαν προς έναν από τους άνδρες.