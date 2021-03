Πέθανε σε ηλικία 99 ετών σε νοσοκομείο του Κισούμου, στη δυτική Κένυα, Σάρα Ομπάμα, γιαγιά του Μπαράκ Ομπάμα, πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Γεννημένη το 1922 στις όχθες της λίμνης Βικτώρια, η «Μαμά Σάρα» όπως την έλεγαν, ήταν η τρίτη σύζυγος του Χουσέιν Ονιάνγκο Ομπάμα, παππού από την πλευρά του πατέρα του πρώην Αμερικανού προέδρου. Ο ίδιος, πρακτικός γιατρός, τοπικός αξιωματούχος και πρώην στρατιώτης του στρατού της Μεγάλης Βρετανίας που πολέμησε στη Μιανμάρ, πέθανε το 1975. Αν και δεν έχουν συγγένεια εξ αίματος με τη Σάρα, ο Μπαράκ Ομπάμα συχνά έλεγε ότι τη θεωρεί γιαγιά του, ενώ την είχε επισκεφθεί πολλές φορές.

«Πήγε να βρει τον Δημιουργό της. Πέθανε σήμερα το πρωί», δήλωσε η κόρη της Μάρσατ Ονιάνγκο, εξηγώντας ότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον λόγο.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε πως η οικογένειά του και εκείνος «πενθούν την απώλεια της αγαπημένης τους γιαγιάς Σάρας Όγκουελ Ονιάνγκο Ομπάμα».

«Θα μας λείψει πολύ, αλλά τα τιμήσουμε με ευγνωμοσύνη την μακρά και ξεχωριστή ζωή της», έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα.

My family and I are mourning the loss of our beloved grandmother, Sarah Ogwel Onyango Obama, affectionately known to many as “Mama Sarah” but known to us as “Dani” or Granny. We will miss her dearly, but we’ll celebrate with gratitude her long and remarkable life. pic.twitter.com/avDY4f1PVu