Ο σπουδαίος Βρετανός σκηνοθέτης Κεν Λόουτς γνωστοποίησε πως απομακρύνθηκε από το Εργατικό κόμμα.

Ο Λόουτς, οι ταινίες του οποίου θεωρούνται ορόσημα κοινωνικού ρεαλισμού, υποστηρίζει πως την ενέργεια αυτή προκάλεσε η δική του επικριτική στάση απέναντι στον πρόεδρο Στάρμερ, καθώς και η επιλογή του «μην αποκηρύξει τους όσους είχαν προηγουμένως εκδιωχθεί.



Ο ίδιος κάνει λόγο για «εκκαθαρίσεις» και «κυνήγι μαγισσών» από το κόμμα των Εργατικών.



«Η αρχηγία των Εργατικών τελικά αποφάσισε πως δεν ταιριάζω να είμαι μέλος του κόμματός τους καθώς δεν αποκηρύσσω όσους έχουν ήδη εκδιωχθεί. Λοιπόν, είμαι περήφανος που στηρίζω τους καλούς αυτούς φίλους και τους συντρόφους που στοχοποιήθηκαν στην εκκαθάριση. Υπάρχει πράγματι κυνήγι μαγισσών» έγραψε ο ίδιος στο Twitter, προσθέτοντας: «Ο Στάρμερ και η κλίκα του δεν θα ηγηθούν ποτέ ένα κόμμα του λαού. Είμαστε πολύ, είναι λίγοι. Αλληλεγγύη»

